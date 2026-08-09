Campeonas de Europa con una exhibición para la historia

La Selección U18 Femenina terminó el trabajo realizado durante una increíble semana en Estocolmo y conquistó el título de Campeonas de Europa. La final, ante Francia, volvió a ser una exhibición de España, que no dio opción a su rival y completó una gesta para la historia de nuestro baloncesto.

Por primera vez en nuestra historia, la Selección U18 Femenina ha revalidado el título de Campeonas de Europa que ya conquistó el pasado verano en La Palma. España dominó el torneo con autoridad desde el primer partido y, en la final, volvió a demostrar porqué han llevado a cabo el mejor ataque y la mejor defensa.

Con el apoyo de la Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en Estocolmo, la Selección no quiso dar opciones a Francia y se apuntó un 0-9 de inicio. A pesar del despertar de las francesas, España no alteró su plan de partido y con el paso de los minutos la diferencia comenzó a coger color rojo. Al descanso, España ya ganaba de 25 (24-49).

Nada cambió tras el paso por vestuarios y las de Isaac Fernández manejaron el partido a su antojo para dedicarse a disfrutar antes de la celebración final. Somto Okafor, reconocida como MVP del torneo, volvió a liderar el ataque español con 17 puntos. La exterior española estuvo perfectamente acompañada por un equipo en el que, cada jugadora, conoce su papel y lo desarrolla a la perfección. Así lo han hecho en todos y cada uno de los partido de este Eurobasket.

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Porque solo así es posible hacer historia. Y esta Selección ya es parte de la historia de nuestro baloncesto.