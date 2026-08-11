La última sobrada de Dimitris Giannakopoulos (dueño del Panathinaikos): ¡Oferta por Nikola Jokic!

El mercado de fichajes en cualquier deporte suele tener noticias sorprendentes con cambios de rumbo inesperados o traspasos que están fuera de toda lógica. En este caso ya solo el nombre puesto encima de la mesa genera estupefacción, pero es el propio dueño del equipo el que ha desvelado su intención de firmar a uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Todo un triple MVP de la NBA. Casi nada.

Así se ha excedido por enésima vez el dueño del Panathinaikos BC, Dimitris Giannakopoulos desvelando la oferta que ha hecho por dicha superestrella. Giannakopoulos ha afirmado haberse interesado por la situación de... ¡¡¡Nikola Jokic!!!

Nikola Jokic, a la izquierda, habla con Jamal Murray y Aaron Gordon, en el banquillo durante el séptimo partido que los Nuggets perdieron con Oklahoma / Kyle Phillips / AP

"No os riais, la gente pensará que estoy bromeando, pero he hecho una oferta tanto a él como a su equipo, pero se me rechazó" explicó. "Llama a Misko Raznatovic (agente de Jokic) y pregúntale". Más tarde el propio Raznatovic, también agente de Mario Hezonja, confirmó la delirante oferta: "Lo que dijo es cierto".

Giannakopoulos no desveló cifras pero sí detalles de su soñada operación: "Le queda un año de contrato, así que intenté hacer un buyout". Jokic cobrará esta temporada 59 millones de dólares con los Nuggets. El serbio, además, tiene una opción de jugador para la 27/28 que se marcharía hasta los 62'8 millones de dólares.

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Giannakopoulos es un clásico entre las mayores polémicas en el baloncesto europeo. Sin ir más lejos en el duelo de cuartos de final de la Euroliga este curso entre Valencia CF y el cuadro griego, el sainete montado por Giannakopoulos terminó en una suspensión de tres partidos sobre su figura. Ni corto ni perezoso se repartieron caretas con su rostro en el pabellón de Panathinaikos en uno de los duelos en suelo heleno contra los taronja.