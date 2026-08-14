España arranca ante Alemania la última fase de preparación para el Mundial

La selección española de baloncesto inicia este sábado la última fase de preparación para el Mundial de Berlín que se disputada del 4 al 13 de septiembre, y lo hace con un partido amistoso frente a Alemania (19:00 horas), anfitriona del torneo y que compartirá grupo con España en la primera fase.

Se trata del primer amistoso de los cinco que disputará el conjunto de Miguel Méndez para preparar la próxima Copa del Mundo que se disputará en la capital alemana, en la que España debutará precisamente ante las anfitrionas el 4 de septiembre.

La convocatoria de Miguel Méndez cuenta con una marcada presencia taronja, en concreto cinco jugadoras de Valencia Basket además de Awa Fam, que desde hace unos meses pertenece a la plantilla de Seattle Storm tras ser seleccionada en el tercer puesto del último WNBA Draft. Sin embargo, la interior de Santa Pola todavía no se ha incorporado a la concentración español debido precisamente a sus compromisos en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Raquel Carrera, Alicia Flórez, Megan Gustafson y María Conde, aunque todas ellas serán liberadas para la disputa del Mundial en caso de que entren en la lista final. Las jugadoras de Valencia Basket que ya están concentradas con la selección son Elena Buenavida, María Araújo y Helena Pueyo.

Partido para "tomar nota"

El seleccionador señaló que es un partido en el que quiere “escuchar más que hablar”, sobre todo para “ver respuestas suyas y tomar nota”, ya que considera que Alemania hará lo mismo para no desvelar pistas con vistas al estreno mundialista.

Asimismo, Andrea Vilaró, jugadora de la selección española de baloncesto, afirmó que este primer partido ante las germanas se trata “del primer toque para ver el nivel" en el que está la selección y aseguró que las integrantes de 'La Familia' están “preparadas” y con “ganas de competir”.

Alemania, sin Fiebich

Por su parte, Alemania tampoco podrá contar con sus principales estrellas, Leonie Fiebich, las hermanas Satou y Nyara Sabally o Frida Bühner, ya que se encuentran cumpliendo sus compromisos con sus clubes en Estados Unidos.

Tras el partido en tierras germanas, la selección regresará a España y se enfrentará en Tenerife a Nigeria (21 de agosto) y a las vigentes campeonas de Europa, Bélgica (23 de agosto). La gira ‘Volvemos a soñar’ concluirá en Zaragoza, donde ‘La Familia’ se enfrentará a Mali (29 de agosto) y China (30 de agosto) en el pabellón Príncipe Felipe.

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Posteriormente, viajarán a Berlín para la disputa del Mundial, en el que se enfrentarán en la fase de grupos a Alemania, Mali y Japón.