España cae ante Letonia en un final igualado y luchará por el bronce ante Lituania en el EuroBasket U16

España había ganado en Riga a Letonia en un torneo de preparación antes del EuroBasket, pero sabía que los bálticos eran un gran equipo. En una gran semifinal, con el dúo Rhys Robinson-Pablo Mera funcionando a pleno rendimiento, no pudieron certificar en los últimos minutos una victoria que estuvo muy cerca.

España entró en el partido con intensidad y con un Rhys Robinson en modo líder para conseguir rápidamente las primeras ventajas en el marcador (18-11) pero Letonia demostró rápidamente por qué fue líder de su grupo eliminando después a Serbia y Grecia. Y comprimió el marcador hasta dejarlo en el 22-18 del final del primer cuarto.

Los de Roca seguían apretando, con más rotaciones que su rival, pero el choque se mantenía en el segundo cuarto muy apretado. Jan Cerdán se unía a la anotación mientras que en el juego interior el letón Benjamin Berrouet igualaba en físico a los pívots españoles. De hecho, una canasta suya ponía el 39-39 después de 17 minutos de dominio español. Al descanso, la igualdad de reflejaba en el 46-46.

El tercer cuarto siguió con la misma tónica de igualdad, con los letones manejándose bien en los ataques posicionales y con España buscando las transiciones rápidas. El duelo Berrouet-Robinson se mantenía en tablas y Letonia se iba al final del cuarto con una ligera ventaja (72-74) aunque con sus jugadores esenciales con más minutos en pista.

Imagen del partido / BALONCESTO ESPAÑA

Quedaban diez minutos y todo por decidir. Ningún equipo había conseguido ventajas mayores de nueve puntos y se avecinaba un final igualado. Las rotaciones españolas permitían tener a sus jugadores más frescos y dos tiros libres de Jan Martín ponían el 81-77 a falta de cinco minutos. Además, Letonia sufría la quinta falta de Markuss Aleksandrovs, otro de sus hombres clave.

Noticias relacionadas

Pero Letonia no se rendía y con un nuevo triple (anotaron 10) desde la esquina recuperaban el dominio en el marcador (84-85). Un triple de Rhys Robinson ponía el 87-88 y España tenía bola para ganar. Una jugada con balón perdido y posible contacto dejaba el campo libre para el 87-90 de Letonia a falta de dos segundos. Tiempo muerto para una jugada de pizarra.