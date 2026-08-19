Baja importante en España para la ventana FIBA en la que se juega su plaza en el Mundial 2027

España se juega del 23 al 31 de agosto su plaza en el Mundial de Baloncesto de 2027. La selección dirigida por Chus Mateo se enfrenta a dos duelos clave para el futuro del combinado nacional. El entrenador no se dejó nada en una lista en la que estaban incluidos todos los NBA. Sin embargo el seleccionador pierde a una de las piezas clave del equipo por lesión. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado la baja de Santi Aldama para estos compromisos FIBA.

El jugador canario, recién llegado a Dallas Mavericks donde será compañero del ex taronja Sergio de Larrea, sigue recuperándose de una lesión que le hizo pasar por el quirófano. Así pues Aldama ha decidido quedarse fuera de la lista para seguir trabajando en su regreso a las pistas con vistas al 'trainning camp' de la NBA, que arrancará a finales de septiembre.

Esta es una baja sensible en una lista en la que destacan nombres como; Aday Mara, Hugo González, Santi Yusta o Willy y Juancho Hernángomez. Además de la presencia taronja con Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas.

Esta ventana FIBA por más importante que sea contará con otras bajas de relumbrón. Sin ir más lejos Giannis Antetokounmpo no estará con Grecia, rival de España el próximo lunes 31 de agosto. Antes se medirán a Portugal el viernes 28 de agosto. De hecho otra de las estrellas europeas en la NBA como Luka Doncic también causará baja con Eslovenia.

Este es el comunicado de la FEB:

Santi Aldama no formaráparte de la concentración de la Selección Española de Baloncesto en la primeraVentana de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar2027, que tendrá lugar entre el 24 y el 31 de agosto. El jugador canario haapurado al máximo sus opciones para poder estar a disposición de Chus Mateo,pero, al regresar de una lesión que requirió de cirugía, se ha preferido noforzar sus tiempos de recuperación ni precipitar su puesta a punto para latemporada NBA que disputará en su nuevo equipo, los Dallas Mavericks.

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La Federación Española deBaloncesto y su Seleccionador nacional quieren destacar el compromiso y lasganas de formar parte del equipo de España de Aldama, que ha exprimido su puesta a punto para tratar de llegar a los partidos contra Portugal, en Zaragoza, ycontra Grecia, en Atenas. Es un jugador importante y que tendrá un papel claveen futuros compromisos del equipo nacional, pero se ha estimado que en esta convocatoriaes más prudente que no forme parte del equipo. Chus Mateo no llamará a ningúnjugador en su lugar, por lo que la lista quedará formada por los siguientes 14jugadores: Álvaro Cárdenas, Baba Miller, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa,Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez y Joel Parra.