Oficial: Baskonia ficha a una estrella de la Euroliga para competir con Valencia Basket

Kenneth Faried aterriza en Baskonia y firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027. A sus 36 años, el jugador estadounidense debutará en la Liga Endesa tras más de 400 partidos en la NBA. El club vitoriano ha oficializado su fichaje a lo largo de la mañana a través de sus redes sociales y ha asegurado que Faried firma para sumar “experiencia y físico” a sus filas.

MVP del mes de noviembre en la Euroliga

El ala-pívot llega tras una temporada irregular con el Panathinaikos en la que ha promediado 5.8 puntos y 3.9 asistencias por partido en Euroliga. El fichaje de Faried se produjo a finales de 2025 en un momento en el que el club griego necesitaba cubrir sus bajas por lesión. Su incorporación generó mucha expectación entre los aficionados y el jugador incluso llegó a ganar el MVP del mes de noviembre en la Euroliga. Sin embargo, Faried acabó perdiendo protagonismo conforme avanzó la temporada. Por tanto, el Panathinaikos decidió no renovarle.+

Kenneth Faried. / REUTERS

Carrera muy larga en la NBA

El jugador estadounidense fue una sensación durante su etapa universitaria y los Nuggets le seleccionaron en el puesto número 22 del draft de 2011. Aunque al principio no tuvo mucho protagonismo, las numerosas lesiones de Nene Hilario le dieron minutos para demostrar de lo que era capaz y acabó siendo el tercer jugador más votado para ganar el Rookie del año de la temporada 2011-2012. Pasó casi 10 años en los Nuggets antes de marcharse a los Brooklyn Nets y poco después a los Houston Rockets.

Kenneth Faried, en una imagen de archivos con Denver Nuggets / AP

En 2014 se proclamó campeón del Mundo con Estados Unidos en el Mundial que se celebró en España y a partir de ahí su carrera pegó un leve bajón. Nunca volvió a encontrar sitio en la NBA. Probó en varios equipos de la G-League y a partir de ahí comenzó su vuelta al Mundo. Hilario jugó en China, México, Puerto Rico, Rusia, Venezuela y Taiwán. De hecho, antes de fichar por Panathinaikos, Faried militaba en los Cangrejos de Santurce.

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Un salto de calidad al juego interior

Tras acabar su contrato con el conjunto griego, Faried se encontraba sin equipo y Baskonia ha decidido apostar por él. Tras las llegadas de DJ. Stewart, Chris Duarte, AJ. Lawson y Damion Baugh, Faried llega para completar la plantilla y, pese a que es un jugador muy veterano, puede darle un salto de calidad al equipo si las lesiones le respetan.