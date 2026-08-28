Un doble campeón de la NBA llega al Madrid de Pedro Martínez

El mercado de fichajes en la Euroliga sigue caliente aunque no tanto como al principio del verano. Eso sí, los equipos todavía perfilan sus plantillas con vistas, incluso, a lo que pueda ocurrir con los descartes NBA a partir de finales de septiembre tras el trainning camp. Mientras tanto algunos jugadores ya saben que no tendrán sitio en la mejor liga del mundo y cambian su objetivo hacia los grandes proyectos de la Euroliga.

Uno de esos equipos que necesitaba revolucionar la plantilla era el Real Madrid. La llegada de Pedro Martínez y las importantes bajas de Mario Hezonja y de Trey Lyles obligaban al equipo madridista a moverse mucho y bien en el mercado. Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen , Max Shulga o el ex taronja, Jaime Pradilla son algunas de las caras nuevas en el Madrid.

Ahora el equipo de Pedro Martínez incorpora a un doble campeón de la NBA con Golden State Warriors (2017 y 2018) para su pintura. El Madrid ha hecho oficial la llegada de Damian Jones desde el Vaqueros de Bayamón de la liga de Puerto Rico.

El pívot, de 31 años, fue elegido por los Warriors con el número 30 en el Draft NBA de 2016. Tras temporadas en la bahía, donde cosechó dos campeonatos, ha pasado por; Hawks, Suns, Lakers, Kings, Jazz y los Cavaliers en la 23-24.

Este es el comunicado del Real Madrid sobre Damian Jones

El Real Madrid C. F. y Damian Jones han alcanzado un acuerdo por el que el pívot será jugador del Real Madrid hasta el final de la temporada 2026-2027.

Doble campeón de la NBA con los Golden State Warriors en 2017 y 2018, Jones acumula en su trayectoria una experiencia de 293 partidos disputados en la Liga norteamericana, en la que ha jugado en Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz y Cleveland Cavaliers.

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Damian Jones llega al Real Madrid procedente de los Vaqueros de Bayamón, club con el que se acaba de proclamar campeón de la Liga de Puerto Rico.