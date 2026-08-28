Así ha sido la gran noche de Jean Montero para romper la maldición de República Dominicana

A pocas semanas de comenzar un nuevo capítulo de su carrera con el Olympiacos, ‘el problema’ ha vuelto a demostrar que sigue siendo un dolor de muelas para todas las defensas a las que se enfrenta. El dominicano volvió a brillar en la victoria de su selección, que terminó con la racha de 6 victorias consecutivas de Brasil en los partidos de clasificación para el Mundial FIBA 2027.

Treinta puntos que rompen una 'maldición'

Jean Montero se mantuvo en pista 39 minutos y anotó 30 puntos, con un 47 % en tiros de campo y un 55,5 % en triples, cogió 4 rebotes, dio 3 asistencias y robó 2 balones. Su compañero de selección Andrés Feliz, que juega actualmente en el Real Madrid, fue la otra pieza clave de la victoria dominicana. El jugador de la Liga Endesa anotó 24 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias. Entre ambos jugadores metieron más de la mitad de los 94 puntos totales de su equipo.

De esta forma, República Dominicana logra romper una racha de 15 años sin ganar a Brasil en un partido FIBA. Su última victoria ante los sudamericanos se produjo el 2 de septiembre de 2011 en el preolímpico de las olimpiadas de 2012 con una gran actuación del jugador de la NBA Al Horford. Hasta ahora, el global de enfrentamientos estaba 12-2 a favor de Brasil y, por cómo empezó el partido, parecía que los sudamericanos iban a seguir aumentando su número de victorias. La República Dominicana comenzó el partido con una desventaja de 14 puntos, pero el conjunto entrenado por Néstor García consiguió darle la vuelta gracias a los múltiples triples anotados por Montero y Feliz.

Una victoria de color 'taronja'

En la victoria ‘quisqueyana’, también fue clave la actuación de otro exjugador de Valencia Basket. Joel Soriano dominó el juego interior y rozó el doble-doble. El nuevo fichaje de Monbus Obradoiro, que formó parte del club ‘taronja’ durante poco más de un año, anotó 13 puntos y 9 rebotes, incluidos varios ofensivos que fueron fundamentales para mantener con vida a los dominicanos.

Joel Soriano, en uno de sus partidos con el Valencia Basket ante el Real Madrid. / acb photo / Emilio Cobos

República Dominicana, cada vez más cerca del Mundial 2027

Ahora mismo la República Dominicana (5-2) ocupa la tercera posición de su grupo, la cual da acceso directo al Mundial de 2027. Sin embargo, todavía tienen que disputar 5 partidos y la pelea por los tres primeros puestos está muy igualada. Uno de los aspectos más positivos para los dominicanos es que ya han disputado sus dos partidos contra Estados Unidos, una de las grandes favoritas. Además, el balance ante los estadounidenses es muy favorable, ya que República Dominicana consiguió ganar uno de los dos encuentros por 8 puntos y el segundo solamente lo perdió por 1.

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La República Dominicana disputará su próximo partido el 1 de agosto ante Chile y ya no volverán a jugar hasta finales de noviembre.