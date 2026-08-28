Seattle Storm libera a Awa Fam y ya está con España para preparar el Mundial

La Selección Femenina se medirá este sábado en el Príncipe Felipe de Zaragoza a Mali, una de sus rivales en la primera fase de la inminente Copa del Mundo, en la que será su penúltima prueba antes del inicio del campeonato. Un encuentro en el que no está previsto novedades, a pesar de que Awa Fam y María Conde se han sumado ya a la concentración de la selección en Zaragoza, al ser liberadas por sus respectivas franquicias de la WNBA para empezar a preparar.

La de Santa Pola, por tanto, se perderá los últimos partidos de la liga estadounidense antes del parón por el Mundial, pero gana unos días claves para cargar las pilas y sumarse al trabajo del resto, a la espera de que llegue en breve las también taronja Raquel Carrera y Alicia Flórez.

De momento, tras la primera parte de la concentración, el seleccionador Miguel Méndez se ha quedado con catorce de las jugadoras que la iniciaron, tras los descartes de Txell Alarcón y Carolina Guerrero. Entre ellas siguen las taronja Elena Buenavida, Helena Pueyo y María Araújo.

España ha disputado hasta el momento tres partidos oficiales de preparación, y los tres los ha superado con victorias: en Ludwigsburg contra Alemania (60-65) y en Tenerife sobre Nigeria (83-58) y Bélgica (95-67). Y tras el partido de este sábado contra Mali, cerrará su preparación este domingo, también en Zaragoza, contra China.

Mariona Ortiz da la bienvenida a Awa Fam a su llegada al hotel de concentración. / FEB

Alba Torrens: “Estamos en el momento de afinar detalles”

La capitana, Alba Torrens, ha asegurado que “hacemos una valoración positiva del camino que hemos hecho hasta aquí, el equipo ha ido creciendo en todos los aspectos, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y para nosotras estos dos partidos son dos oportunidades más para seguir mejorando”. Alba Torrens remarca que “cuando jugamos un partido el equipo sale a ganar pero sin perder el foco en que seguimos preparándonos para el primer partido del Mundial. Estamos en el punto de afinar detalles, que todos sabemos que son importantes”. Y ha añadido también que “todas intentamos poner lo mejor de nosotras al servicio del equipo”.

Sobre Mali, Alba considera que “es uno de los rivales que tendremos en el grupo, tiene jugadoras que conocemos y sabemos de su potencial, por eso este partido nos va a servir también para cuando nos enfrentemos en el Mundial”. “Como capitana –explica- asumes el rol y lo que intento es sumar en todos los aspectos, en la pista y fuera de la pista, todas tenemos claro que tenemos un objetivo común y esto nos hace también más fuertes”. Y al Mundial “iremos con la misma cantidad de humildad que de ambición, con posibilidades de competir al máximo nivel. Resultados no podemos prometer, pero estoy segura de vamos a competir al máximo”.

Las jugadoras de la selección, en el gimnasio del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. / FEB

Miguel Méndez: “Dos partidos que nos van a venir muy bien”

Por su parte, el seleccionador valora que “estamos en el final de la preparación y espero que el equipo llegue bien a estos dos partidos, aunque con la sensación de que vienen jugadoras este fin de semana y hay que decidir los descartes definitivos. Pero tratamos de concentrarnos en los dos partidos, son dos selecciones mundialistas, dos partidos muy interesantes y que nos van a venir muy bien”.

De Mali, Miguel Méndez considera que “por supuesto es importante ganar el partido, como todos, pero casi a la misma altura está tomar notas, hacer cosas defensivas para ver sus respuestas…” Y contra China, “adaptarnos a un baloncesto muy diferente, con jugadoras muy grandes en todas las posiciones, no sólo lo más llamativo de las pívots, y eso nos exigirá adaptarnos”.

Noticias relacionadas

Sobre la lista final, Méndez ha explicado que “tengo muchas certezas, mal iría si a estas alturas no las tuviera, pero hay diferentes estructuras de equipo posibles, muchas jugadoras en forma, así que para mí la decisión tiene que ser muy exigente y ellas tienen que ponérmelo muy difícil como me lo están poniendo porque puede haber estrellas que se queden fuera”. Para el seleccionador, lo más positivo de las últimas semanas es “la ambición de todas las jugadoras por estar en el equipo final”. La presencia de Awa Fam es más que segura.