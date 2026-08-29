España arrasa a Mali con protagonismo de la taronja María Araújo

La selección española camina hacia el Mundial de baloncesto femenino con paso firme. El equipo de Miguel Méndez ganó sin oposición a Malí (97-58) en Zaragoza para firmar un pleno en esta fase de preparación. Desde el primer momento España no tuvo rival con las africanas, gracias al altísimo ritmo que propuso, sustentado en un excelente acierto exterior. Alba Torrens e Iyana Martín (trece puntos ambas) fueron las más destacadas junto con la nada desdeñable aportación de la jugadora de Valencia Basket, María Araújo que terminó el duelo con; seis puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Helena Pueyo (siete puntos, dos rebotes y tres asistencias) y Elena Buenavida (siete puntos, dos asistencias y dos rebotes) también participaron.

Miguel Méndez apostó por un cinco inicial formado por; Iyana, Maite, Pueyo, María Araujo y Paula Ginzo. Dos de las taronjas, Araújo y Pueyo arrancaron el duelo sobre la pista a falta de las las jugadoras de la WNBA; Awa Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson, Alicia Flórez y María Conde que estuvieron en la grada. Desde el principio España no dio tregua con un 10-0 en dos minutos y medio de partido, culminado con un triple de Araújo

A mitad del primer cuarto ya con una buena ventaja en el marcador (13-6) aprovechó para mover el banquillo y repartir los minutos con tranquilidad para que todas cogieran ritmo, de hecho, ninguna sobrepasó los 23 minutos en pista. Torrens y Ginzo lideraron al equipo español en el primer periodo con catorce puntos entre ambas.

España no aflojó en el segundo periodo. Ginzo demostró su gran acierto con siete puntos sin fallo con Araújo dirigiendo y moviendo bien al equipo. La buena defensa permitió plantarse con un 25-14 mediado el segundo. Las de Méndez continuaron con su buen hacer con buenas circulaciones de esquina a esquina un ritmo vertiginoso y un festival de asitencias con Araújo e Iyana en tres cada una. España cerró la primera mitad con un contundente 50-26, que aún se ampliaría en la segunda mitad.

El paso por el vestuario lejos de acercar a Mali en el marcador permitió que España se fuera marchando poco a poco. De hecho al final del tercero la diferencia ya jugueteaba con los treinta puntos de diferencia. El último fue coser y cantar, donde Méndez siguió repartiendo minutos y permitió que hasta cuatro jugadoras lograran los dobles dígitos en puntos.

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¡La próxima prueba será este domingo frente a China en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a partir de las 21:00 horas.