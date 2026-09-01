El AS Monaco se queda fuera de la EuroCup

La Euroliga de Baloncesto confirmó este martes que el AS Monaco no participará en la EuroCup y será sustituido por el BOSNA BH Telecom Sarajevo bosnio debido a su "inhabilitación para participar en la competición", ya que el club monegasco, en serios problemas financieros, "no pudo cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento oficial" de la competición europea.

El AS Mónaco, subcampeón de la Euroliga en la temporada 2024-2025, atraviesa una grave crisis económica que ha provocado incluso que haya sido descendido a la liga nacional en Francia, aunque la pasada semana aseguró que "ha tomado las medidas necesarias para saldar sus deudas históricas con proveedores y terceros" y que ha logrado enderezar sus delicadas cuentas.

El sustituto

El BOSNA BH Telecom Sarajevo bosnio quedará encuadrado en el Grupo D junto al Kids&Us Manresa español, el Bahcesehir College Istanbul turco, el Balkan Botevgrad búlgaro, el Lietkabelis Panevezys lituano, el PAOK Thessaloniki griego, el ratiopharm ulm alemán y el Roma Basketball italiano, en lo que será su retorno a esta competición tras su única participación en la temporada 2007-2008.

Durante esa campaña, el BOSNA disputó el partido más largo en la historia de la EuroCup, cayendo ante el ALBA Berlín alemán por 141-127 tras cinco prórrogas el 4 de diciembre de 2007. En las rondas eliminatorias, fue eliminado por el Gran Canaria español en los dieciseisavos de final.