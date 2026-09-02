El Over40Basket celebra su décima edición en València con cerca de 1.000 participantes

El Over40Basket está preparado para celebrar una edición muy especial. El torneo de baloncesto máster alcanzará este mes de septiembre su décimo aniversario y lo hará por todo lo alto en l’Alqueria del Basket, donde los días 12 y 13 de septiembre se reunirán 70 equipos y cerca de 1.000 participantes.

La competición presentó oficialmente este miércoles su nueva edición en las instalaciones del Valencia Basket, en un acto que reunió a Víctor Luengo, responsable del departamento de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos del club taronja; Belén Campos Romero, coordinadora de contenidos de QuirónSalud territorial de Valencia; la exjugadora Ana Belén Álvaro; José Luis ‘Indio’ Díaz; y Quique Ruiz, socio de Give&Go y responsable del proyecto Over40Basket.

Moderado por Adolfo García, el evento permitió mirar atrás y comprobar la evolución de un torneo que nació en 2016 en Torrelodones con un objetivo claro: ofrecer a los jugadores la posibilidad de seguir compitiendo y disfrutando del baloncesto más allá de los 40 años.

“Hoy queremos hablar de un evento especial que cumple 10 años y que ha tenido en un gran recorrido en las ediciones anteriores. Over40Basket nace en 2016 en Torrelodones con la idea de darle la posibilidad a las personas de seguir compitiendo y disfrutando del baloncesto en diferentes edades. No solamente tiene un objetivo deportivo, sino un objetivo social y de desarrollo, permitiendo ayudar a muchas personas. Este torneo no significa solamente competir y practicar deporte, sino tener un impacto positivo fuera de la cancha”, explicaba Adolfo García.

Organizadores e invitados, durante la presentación / F. Calabuig

Gran crecimiento

Una década después, las cifras reflejan el crecimiento de la iniciativa: más de 500 equipos y 5.000 participantes han pasado ya por sus diferentes ediciones.

“Han pasado 500 equipos, más de 5000 participantes y llegar a clubes fuera de nuestras fronteras del territorio nacional. Nuestro objetivo siempre fue crecer, pero también crecer en categorías femeninas y categorías generaciones, bajo una única premisa: en este torneo hay espacio para todos y todas”, señalaba.

L’Alqueria abre sus puertas al baloncesto veterano

La elección de l’Alqueria del Basket como escenario refuerza la dimensión deportiva de una edición que reunirá a jugadores llegados desde diferentes puntos y que contará también con presencia internacional.

Para Valencia Basket, albergar una competición de estas características permite ampliar todavía más el uso de unas instalaciones concebidas para convertirse en una casa abierta a todas las edades y niveles del baloncesto.

“Para l’Alqueria del Basket y el Valencia Basket es un orgullo recibir este torneo que cumple 10 años. Para una instalación como esta, que nació en su momento como una instalación de formación, es importante dar cabida a todo el baloncesto general. Para nosotros es un placer poder tener aquí este torneo ya que significa mucho que los participantes, pasada una edad, puedan venir a competir en unas instalaciones de nivel y que puedan sentirse casi como un profesional”, resaltó Víctor Luengo.

“En líneas generales, para nosotros es fundamental apoyar este tipo de torneos que reúnen a casi 1000 personas que vendrán a Valencia a jugar a baloncesto. Desde nuestro club, con nuestro equipo de veteranos, intentamos que hagan deporte de forma continua y en las mejores condiciones. Y este torneo es un ejemplo de ello”, comentó el excapitán taronja.

Apoyo de QuirónSalud

El torneo reivindica además el papel de la actividad física a partir de los 40 años, una vertiente especialmente destacada desde QuirónSalud, que afrontará su tercer año como patrocinador principal.

“Para QuirónSalud, este torneo tiene un reflejo claro: que el deporte no tiene edad. Y que partir de los 40 es importante mantenerse activo y el deporte es una herramienta importante para mantenerse saludable. Si además lo haces con compañeros y con un equipo que te acompaña, hace que sea más especial”, resaltaba Belén Campos.

“Como sociedad, tenemos el objetivo de vivir más años y viviros con una buena calidad de vida. Y el deporte es la pieza fundamental. Por eso, apoyar este Over40Basket, para nosotros es especial”, destacaba.

Mucho más que ganar o perder un partido

El Over40Basket ha construido buena parte de su identidad alrededor de aquello que ocurre más allá del resultado. Antiguos compañeros, rivales y amigos encuentran durante un fin de semana una oportunidad para volver a verse alrededor del deporte que les ha acompañado durante buena parte de sus vidas.

“Este torneo tiene un componente muy especial alrededor del baloncesto. Es un fin de semana diferente en tu vida para gente de 40, 50 o 60 años. El Over40Basket es deporte, compañerismo, diversión. Es venir a jugar al baloncesto, comer o cenar con tus amigos y seguir disfrutando de la mano de este deporte que nos apasiona y nos une tanto”, decía José Luis Díaz.

“La gente que viene a jugar al Over40Basket viene a disfrutar de una experiencia deportiva con gente que hace tiempo que conoces y que quizás, en tu día a día, no ves. Este es un lugar de reencuentro”, reflexionaba.

También la participación femenina ocupa un papel importante dentro de la evolución del proyecto. Ana Belén Álvaro puso en valor la oportunidad que ofrece el torneo para que muchas mujeres puedan reservarse un espacio para volver a jugar, competir y reencontrarse con antiguas compañeras. “Es un fin de semana para nosotros mismas que, muchas veces, es complicado entre el trabajo, la familia y nuestras responsabilidades. Poder aparcar todo eso para tener un fin de semana para nosotros, que somos compañeras y amigas, y jugar baloncesto es increíble. Animo a todas las mujeres a participar y tomar ese tiempo para ellas".

El reto de crecer después de diez años

Alcanzar una década obliga también a mirar hacia el futuro. Para Quique Ruiz, responsable del proyecto, el reto ha sido mantener durante todos estos años tanto el nivel de organización como el atractivo deportivo del torneo.

“El gran desafió de este Over40Basket durante estos 10 años ha sido mantener el nivel deportivo y organizativo. Lo importante no es solamente llegar, que es difícil, sino mantenerse. Y estos 10 años es un reflejo de todo lo que representa este evento: esfuerzo, trabajo y pasión. Valores que nos han enseñado en el baloncesto”, indicaba Quique Ruiz.

La edición de 2026 contará con representación internacional y supondrá el mayor despliegue organizativo realizado hasta ahora por el Over40Basket.

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El programa combinará los partidos con actividades sociales y una fiesta vintage. Durante dos días, Valencia se convertirá en el epicentro del baloncesto máster, en un evento que también encaja dentro del crecimiento de la ciudad como destino de turismo deportivo gracias a su capacidad para unir instalaciones de primer nivel, competiciones y atractivo turístico.