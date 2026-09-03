La lista de España para preparar la Copa de Europa 3x3 en València

Amberes es el próximo objetivo de la selección femenina absoluta de 3x3, pero antes de viajar a Bélgica, las convocadas por Sandra Ygueravide se concentrarán en L'Alqueria del Basket a partir del domingo 6 de septiembre para preparar una competición en la que buscarán su cuarto podio consecutivo y el sexto en siete ediciones.

España logró la plata en Jerusalén 2023, el oro en Viena 2024 y el bronce en Copenhague 2025. Un listón alto para una generación que sueña con emular el oro de 2024 y el éxito olímpico de París, donde fueron subcampeonas con las valencianas Vega Gimeno y la propia Sandra Ygueravide.

La ahora seleccionadora nacional ha dado una lista de nueve jugadoras convocadas antes de los descartes para quedarse con cuatro. Y entre ellas estarán las cuatro jugadoras de la Copa del Mundo: Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño, Ceci Muhate y Alba Prieto, a las que se unen las campeonas en París 2021, Marta Canella; y en Viena 2024, Juana Camilión; la número uno española actual del ranking FIBA, Ainhoa Gervasini; la habitual Helena Oma, y la debutante en la selección senior Marta García, que ya fue campeona de Europa y MVP en categoría U18 y que se incorpora después de su experiencia en la selección femenina 5x5.

La selección española 3x3 que consiguió el oro en los recientes Juegos Mediterráneos. / FEB

Formato de la Copa de Europa

De estas nueve jugadoras saldrán las cuatro que vayan a la Copa de Europa de Amberes. España jugará la primera fase el viernes 11 en el Grupo B junto a Hungría y Eslovenia. Los dos primeros disputarán los cuartos de final ante los equipos del Grupo D, formado por Alemania, Polonia y Bélgica.

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Sandra Ygueravide

La seleccionadora nacional, Sandra Ygueravide, analiza así el reto de la Copa de Euuropa. "No vamos con la misma idea con la que fuimos al Mundial, que contaba menos de cara a los objetivos de los Preolímpicos del año que viene. El Europeo es una competición importante para nosotras, que afrontamos con otras expectativas, que tenemos que ir con un equipo competitivo con la idea de hacerlo lo mejor posible, porque nos da muchas cosas de cara al futuro".