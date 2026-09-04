PRETEMPORADA
José Díez visita a los árbitros de la Liga Endesa ACB que hacen su pretemporada en València
El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia ha estado este viernes 4 de septiembre las instalaciones de l’Alqueria del Básket
El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha estado este viernes 4 de septiembre las instalaciones de l’Alqueria del Básket en València para visitar a la plantilla oficial de los árbitros de la Liga Endesa ACB de la temporada 2026-2027.
José Díez ha conocido el trabajo que realizan los colegiados ACB durante la pretemporada para preparar la competición que dará comienzo el sábado 26 de septiembre. El vicepresidente segundo ha puesto de relieve “la gran profesionalidad de los árbitros, que deben tener el mismo nivel que los jugadores para que haya una sinergia entre todos y la Liga ACB pueda mantener el gran nivel que tiene, en la élite del baloncesto europeo”.
Díez también ha resaltado las instalaciones de l’Alqueria del Básket, “hay que poner en valor este pabellón y todo lo que tiene a su alrededor, porque cumple los más exigentes estándares para albergar tanto competiciones oficiales como entrenamientos de máximo nivel”, ha señalado el vicepresidente segundo.
En estas estancias técnicas, los 36 árbitros ACB han podido compartir experiencias y además también han podido unificar los criterios que se aplicarán durante el curso, así como se realizarán las pruebas físicas obligatorias.
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