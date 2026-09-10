La España taronja 'aplasta' a Australia y se cita con Estados Unidos en semifinales del Mundial

Victoria coral de España en los cuartos de final del Mundial ante Australia (66-89). El equipo de Miguel Méndez se impuso con claridad dominando todos los contextos, demostando un potencial anotador mayúsculo en la primera mitad y aguantando su ventaja gracias a una gran defensa en el segundo tiempo. En semifinales espera Estados Unidos, el 'coco' del torneo, que arrolló a Hungría minutos antes. Con el nivel de baloncesto que ha demostado España por momentos, todo es posible.

Metió el miedo en el cuerpo a las primeras de cambio Stephanie Reid con una auténtica exhibición desde la larga distancia. La australiana conectó dos triples en las dos primeras posesiones, pero se topó con la respuesta inmediata del equipo español, que también empezó encontrando con facilidad el aro. Iyana Martín fue la primera en echarse el equipo a la espalda también con dos triples anotados, mientras que Awa Fam y Gustafson se hacían fuertes en la zona para sumar puntos sencillos.

Primer acelerón español

No bajó los brazos Reid, que conectó su tercer triple, pero es que tampoco desfalleció Iyana, que le contestaba poco después con otro. Tres triples en los primeros minutos para ambas jugadoras, que desataron un ritmo de anotación en ambos equipos que iba a ser difícil de soportar. De hecho, el único equipo que lo mantuvo fue el español, que no bajó el ritmo en ataque y cada vez defendía mejor. Pronto llegó el primer gran parcial para España, además con un marcado acento taronja. Florez estrenaba su casillero e inmediatamente después lo hacía Raquel Carrera tras una gran conexión con Awa Fam. Un triple de Alba Torrens y otra canasta de Alicia Florez dibujaban un parcial de 9-0 que obligó a la seleccionadora australiana a parar el partido. Aunque de poco sirvió porque, tras el tiempo muerto, Alba Torrens anotaba otro triple y Alicia Florez y Mariona sumaban cuatro puntos más. En total, un parcial de 16-0 que rompió Talbot con la canasta final del primer cuarto (17-31).

Ya sin margen de error, Australia estaba obligada a reaccionar y empezó bien el segundo parcial. Borlase y Talbot anotaban desde la larga distancia y lideraron un parcial inicial de 8-2 que obligaba ahora a Miguel Méndez a parar el partido. Le vino bien el tiempo muerto a España para recuperar su nivel porque tras él volvió a ser la apisonadora que estaba siendo hasta el momento. Paula Ginzo se sumaba a la fiesta y el bombardeo de triples no cesaba. Alicia conectó un Cazorla le dio continuidad con otros dos. Gustafson también anotó y, en un abrir y cerrar de ojos, España había devuelto e incluso superado el parcial (8-0).

España no bajaba el ritmo

El nivel de acierto español, fruto de un juego valiente y dinámico que generaba muchos tiros propicios, era magnífico, pero es que el nivel defensivo para detener a las estrellas australianas no se quedaba atrás. Fiel a su identidad, España no dependía de ninguna estrella y el juego nutría a todas las jugadoras de campo. Gustafson y Fam siguieron sumando en la pintura, mientras que Conde apareció con seis puntos casi consecutivos. Otro parcial demoledor (10-2) que aumentó la diferencia a más de 20 puntos. España había y impuesto y mantenido un ritmo físico imposible de mantener por Australia. Un triple sobre la bocina de Wilson maquilló el marcador al final del segundo cuarto (37-58).

Tras el descanso el guion del partido cambió por completo. Los minutos empezaron a pesar en las piernas y eso se tradujo inmediatamente en más fallos en el tiro y en menos ritmo de anotación. Pero ese contexto de pocos puntos, mientras afectara a ambos equipos por igual, también sonreía a España, que tenía una ventaja más que apetecible en el marcador. Pasaron varios minutos hasta que España consiguió una canasta de campo, porque previamente solo Awa Fam, desde el tiro libre, había sumado. Fue María Conde, que ya desde el final del segundo cuarto se había convertido en una pieza crucial en el partido. Las australianas solo encontraban puntos gracias a un buen recurso de Aokuso bajo el aro y a la experiencia de Talbot. De vez en cuando España frotaba la lámpara y encontraba canastas colectivas de mucho nivel como la de Gustafson que mantenía la ventaja en 23 puntos (41-64).

A falta de acierto, defensa

Caían los minutos y el marcador apenas se había movido respecto al inicio del cuarto. Sowah protagonizó un conato de reacción australiana con cinco puntos consecutivos, pero rápidamente respondió Gustafson aprovechando su superioridad física bajo el aro. Quedabamenos de un minuto y el parcial en el tercer cuarto era de 8-8. En las últimas posesiones, María Conde y Gustafson convirtieron dos tiros libres cada una y Australia sumó seis puntos, cuatro de Wilson, que volvió a conectar un triple sobre la bocina (51-70).

Arrancó el último cuarto y era el momento de cerrar el partido. Quiso hacerlo Gustafson con una bonita canasta pero sus puntos no tuvieron demasiada continuidad salvo un canastón de Pueyo. Australia vio que España seguía con la muñeca frío y apuró todas sus opciones. Chloe Bibby se puso las pilas, Wilson anotó su tercer triple de la noche y Sowah también anotó. Fue un parcial de 9-2 que amenazaba a las españoles que, a falta de acierto en ataque, tenían que recuperar su mejor versión en defensa.

Partido controlado

Y así fue, el combinado español sumaba poco a poco, punto a punto, pero la intensidad defensiva estaba de vuelta y la remontada de Australia se frenaba en seco, paralizándose la diferencia en 16 puntos. Se empeñó en seguir metiendo miedo en el cuerpo Wilson con su enésimo triple, pero la reacción seguía sin encontrar continuidad y España sumaba lo suficiente para mantener su precida ventaja. De hecho, con el paso de los minutos y al ver que la remontada era misión imposible, Australia cometió muchas faltas y España sumó desde la línea de tiros libres, guardándose el partido poco a poco en el bolsillo.

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Anotaba un triple Chloe Bibby... pero contestaba Raquel Carrera con un 2+1. Lograba otro Iyana Martín, que sacaba el puño de rabia, consciente de que esa acción sepultó toda posibilidad australiana de agarrarse al partido. Se sucedieron las posesiones hasta que el crono llegó a cero y el marcador reflejaba una victoria coral de España (66-89) que le da la clasificación a las semifinales del Mundial. El equipo de Miguel Méndez dominó de principio a fin en todos los contextos del partido y superó con bastante claridad a Australia. Ahora espera el 'coco', Estados Unidos, en las semifinales de un Mundial en el que, visto el nivel que puede dar España, hay licencia para soñar. Tras el partido, Alicia Flórez fue elegida MVP del partido y la taronja no pudo contener las lágrimas de la emoción.