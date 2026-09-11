MINICOPA ENDESA
Elche acogerá la primera fase de la Minicopa Endesa del 27 al 29 de noviembre
La decisión es fruto del acuerdo del pasado año entre la acb y la Generalitat Valenciana para llevar a la Comunitat la Copa del Rey 2026 y 2027 y eventos como el torneo en el que nacen las estrellas
Cuenta atrás para la Minicopa Endesa 2026-27. El campeonato de formación más importante del baloncesto español ya tiene sede y fechas. La primera fase se jugará del 27 al 29 de noviembre en Elche, fruto del acuerdo del pasado año entre la acb y la Generalitat Valenciana para llevar a la Comunitat la Copa del Rey 2026 y 2027 y eventos como el torneo en el que nacen las estrellas.
Con Valencia Basket (anfitrión) y Real Madrid (vigente campeón de la Minicopa Endesa) ya clasificados para la fase final del torneo, 16 equipos infantiles, cada uno representando a un club acb, intentarán conseguir las otras seis plazas en liza.
En busca del billete para Valencia 2027
El pabellón Sara Marín y María Díez (calle Rojales) será el escenario donde los futuros talentos del baloncesto nacional luchen por su anhelo de conseguir un billete para Valencia 2027 (18-22 de febrero).
Con cuatro grupos de cuatro equipos, las cuentas son claras. El primer puesto es sinónimo de clasificación directa, mientras que la segunda posición da acceso al Play-In, un todo o nada con el pasaporte para la fase final de la Minicopa Endesa como premio para el vencedor.
La fase de grupos se disputará entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, mientras que el domingo 29 llegará el turno del Play-In.
La localidad ilicitana, que se estrena como sede, tendrá la oportunidad de disfrutar de una nueva hornada de chicos repletos de talento que comparten un mismo sueño. De Ricky Rubio a Diego Niebla, hasta la fecha, un total de 130 jugadores han alcanzado la Liga Endesa tras jugar años atrás en la Minicopa Endesa.
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