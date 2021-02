Gedeón Guardiola: "Quiero seguir hasta que el cuerpo aguante"

A sus 36 años el alicantino Gedeón Guardiola conquistaba el domingo en Egipto, el bronce en el Mundial de Balonmano. Su sexta medalla con la selección. Ahora, va a por Tokio.

Cómo valora la medalla de bronce lograda por España en el Mundial de Egipto?.

Es un bronce muy valioso. Una medalla en un Mundial siempre es un gran resultado, ya que están los mejores equipos. Este bronce es muy importante para el balonmano español y para todo el deporte español en general. Significa que se está trabajando muy bien. El balonmano puede que no tenga el peso en España de deportes como el baloncesto pero estamos acostumbrados a estar entre los mejores y a lograr grandes resultados.

El bronce es un gran resultado pero podía haber sido un oro o una plata. ¿Le duele haber perdido en semifinales frente a Dinamarca, haber tenido tan cerca la final?

Sí, claro, siempre aspiras a lo máximo y tuvimos cerca la final. Es cierto que no hicimos un partido tan bueno como esperábamos. No pudimos dominar como en partidos anteriores y pagamos caro pequeños detalles. Dinamarca es una grandísima selección, (ha ganado dos Mundiales de forma consecutiva) tienen gran calidad. Por pequeñeces al final Dinamarca se llevó el partido y nosotros tuvimos opciones hasta el último momento.

España demostró su capacidad de reacción ganando con autoridad a Francia en la lucha por el bronce ¿Cómo se cambia de chip tan rápido?

Somos un equipo que llevamos bastantes años compitiendo juntos, sabemos afrontar este tipo de situaciones. A la hora de la verdad, cuando las cosas no pintan bien sabemos sacar ese espíritu ganador, esa garra que ya es seña de identidad de la selección.

Otras selecciones se apoyaban más en individualidades pero España ha conquistado a todos por su solidez como bloque. ¿Está de acuerdo?

Sí, creo que somos una de las selecciones que juegan más en conjunto, otras dependen más de un jugador. Nosotros tenemos más variedad. En ataque dominamos los dos sistemas 5-1 y 6-0 ataque dominados los dos sistemas 51 , tenemos tres porteros muy buenos... en definitiva, jugamos muy bien en equipo.

Pese a no haber podido disputar la final, España se despidió del Mundial dando una gran imagen ante Francia ¿Se van del Mundial con buen sabor de boca?

El domingo estuvimos más centrados, fue uno de nuestros partidos más completos del Mundial.

Otra de las claves del éxito de Los Hispanos es la aportación y experiencia de veteranos como usted. ¿Qué siente al seguir siendo un pilar básico de la selección después de tantos años?

Es un orgullo, siempre es importante aportar cosas positivas al balonmano español. Tengo la suerte de formar parte de una generación con mucha calidad y nos compenetramos muy bien. Venir a la selección siempre es un premio, una alegría para mí. Me encuentro muy a gusto.

Su palmarés con España es impresionante. Ya tiene seis medallas. Dos en Mundiales: oro en 2013 y bronce en 2021 y cuatro en Europeos: bronce en 2014, plata en 2016, y oro en 2018 y 2020. Tiene ya 36 años. Siendo realistas ¿puede haer sido el de Egipto, su último Mundial?

Bueno, sé que puede haber sido el último Mundial, los años pasan y ya tengo 36. Pero no quiero pensar en ello. Quiero seguir en la selección hasta que el cuerpo aguante .

De todas formas, antes de dejar la selección tiene aún sueños que cumplir. ¿Ya piensa en Tokio?

Sí, los Juegos de Tokio son ahora la gran meta. Tenemos ahora unos meses muy importantes, espero que Ribera vuelva a contar conmigo para Tokio.

¿Cómo ha sido la experiencia de jugar un Campeonato del Mundo sin público?

Ha sido raro. Un poco triste y frío jugar sin público con los pabellones vacíos. La verdad es que añoras el calor del público. Pero la verdad es que estaba todo muy bien organizado, la burbuja sanitaria ha funcionado my bien, nos hacían test continuamente.

Usted lleva ya nueve años en la Bundesliga alemana. Jugó en el Rhein-Neckar Löwen Lemgo de 2012 a 2020 y este año está en el Lemgo junto a su hermano Isaías. ¿Qué tal el cambio?

Ha sido un cambio grande porque venía de un equipo acostumbrado a luchar por títulos y el Lemgo tiene otros objetivos más modestos. Pero estoy a gusto, jugando con mi hermano.

¿Se plantea acabar su carrera en España, en la Liga Asobal?

No he pensado en eso aún. Me queda un año de contrato en Alemania y luego podría buscar otro equipo aquí. Mi familia y yo estamos a gusto.

¿Va a tener unos días de descanso o vuelve ya a Alemania?

Voy a ir un par de días a Petrer a ver a la familia pero enseguida tengo que regresar a Alemania.