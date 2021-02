El Ovni calibra la reacción del Fertiberia

Aunque sin público, el Fertiberia Puerto Sagunto afronta el duelo de esta tarde ante el Bidasoa Irún tremendamente responsabilizado y con ganas de resarcirse después de la mala imagen del miércoles en el partido atrasado que jugaron en Granollers.

Tanto es así, el entrenador rojiblanco, Vicent Nogués, ha pedido perdón a la afición pues «como responsable pido disculpas porque el equipo no estuvo y no se puede jugar así. Fuimos a Granollers sin espíritu de lucha , ni de competición y pienso que eso es primero que se debe de tener cuando uno viste la camiseta del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. No llegamos al mínimo, no estuvimos y de ahí el resultado, que fue muy abultado, contra un equipo con el que al menos deberíamos haber competido".

En lo referente al partido contra el Bidasoa Irún, serán duda para el partido Toni Alegre y Óscar García. «Será un partido muy difícil contra el segundo de la liga, pero ya vimos el otro día en Valladolid que cuando el equipo está, lucha y está intenso se puede sacar algo. Cangas el otro día les rascó un punto en Artaleku, y nosotros aquí en casa si nos hacemos fuertes también tenemos opciones. Todo esto siempre pasa por hacer un muy buen partido», dijo Nogués. «Afrontamos el partido en busca de las buenas sensaciones que hay que recuperar , como los primeros 50 minutos que hicimos en Valladolid y olvidar los últimos 10 minutos y el choque ante Granollers», añadió respecto al encuentro.



El rival

Con respecto al rival, el técnico del Fertiberia apuntó que «es un equipo muy sólido, muy compacto, con una plantilla hecha para jugar en Europa. Juegan muy buen a balonmano, tienen mucha intensidad y son muy inteligentes. Es uno de los equipos que mejor juegan a balonmano en ataque de toda la liga y que más soluciones tiene. Además tienen un muy buen 6:0 defensivo con mucha envergadura, y el otro día también trabajaron el 5:1 contra Cangas y les dio resultado. Sobre todo esto estamos trabajando para afrontar con garantías el choque».

