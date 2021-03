Luto en el Handbol Mislata y en el balonmano valenciano

"Hasta siempre Raquel", así comienza el sentido mensaje con el que este lunes 1 de marzo el Grupo USA Handbol Mislata comunicaba a través de sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de "nuestra entrenadora y jugadora Raquel Ponce Monleón a la edad de 43 años" .



El presidente del club, José Antonio Rodríguez, desolado, dedica unas palabras a quien se había convertido en toda una institución en el club de Mislata, con una larga tradición de balonmano. "Raquel era una persona excepcional, me toca despedir a una amiga que nos ha dejado el corazón roto. A pesar de saber el desenlace hace tiempo siempre creímos en el milagro por lo injusto de la situación. Se han truncado planes en común, viajes, partidos y otras muchas cosas que teníamos previstas y que no dude nadie que cumpliremos con su maravillosa familia que queda desolada. Enrique, su fiel compañero y mejor persona, Nekal su hija dulce y trabajadora como nadie, Elias ese peque que espero que no pare nunca de hablar y contra sus historias, Lourdes su hermana y gran compañera que siempre estaba a su lado compartiendo sus triunfos y problemas como si fueran suyos y, como no, sus orgullosísimos padres Virgilio y Amparo. Un besazo para todos".





??Hoy es un día triste en #Mislata y sobre todo para el mundo del #deporte



Ha fallecido Raquel Ponce Monleón, jugadora y entrenadora del @HandbolMislata



Una mujer luchadora y entregada, todo un referente en el #balonmano



?Nuestro pésame a familia, amigos y club.

D.E.P. pic.twitter.com/pcwzNI1kaz — AjuntamentDeMislata (@AjMislata) March 1, 2021

Desde la @Fbmcv queremos trasladar nuestras condolencias a todo el @HandbolMislata y su familia.



? Descanse en paz ? https://t.co/5UgZY7TScv — Fed. Balonmano C. Valenciana (@Fbmcv) March 1, 2021

"Compañera, amiga, inteligente, trabajadora infatigable, competente, humilde, cercana, entregada..... Raquel era una de las personas más maravillosas que hemos conocido. Desde pequeña siempre amó al Balonmano, siempre dio todo por el balonmano, siempre fiel a su Club. Raquel siempre estará en nuestros corazones, nuestro Club siempre estará contigo....., Tú nos guiarás a partir de ahora todas nuestras actuaciones, serás nuestro santo y seña, nuestra identidad, el espejo donde mirarnos para jugar y luchar.....Te echaremos de menos pero nos guiarás por el camino de superación que tú siempre nos inculcaste", concluye.La noticia ha causado una profunda conmoción en Mislata y en el balonmano de la Comunitat Valenciana. Así, el Ajuntament de Mislata transmitió sus condolencias también en sus perfiles sociales: "Hoy es un día triste en Mislata y sobre todo para el mundo del deporte", indica el consistorio. "Una mujer luchadora y entregada, todo un referente en el balonmano. Nuestro pésame a familia, amigos y club. DEP".Del mismo modo, la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana ambién quiso recordarla. "Desde la FBMCV queremos trasladar nuestras condolencias a todo el Handbol Mislata y su familia. Descanse en paz".Unos mensajes de dolor a los que nos sumamos desde la redacción de SUPER. Descanse en paz Raquel Ponce Monleón.