"Si queremos ir a los Juegos, hay que dejarse la vida y salir a morder"

La capitana de la selección femenina de balonmano, Silvia Navarro, afirmó a Efe que si quieren conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en el Preolímpico de Llíria, que se celebrará del 19 al 21 de marzo, tienen que "salir a morder" y dejarse "la vida, el alma y el corazón en la pista".

España, Argentina y Suecia se enfrentarán entre ellas para conseguir dos billetes olímpicos tras la baja de Senegal, una renuncia que Navarro explicó que "fue una sorpresa, nadie se lo esperaba, pero es fundamental intentar hacerlo de la misma manera y no tocar nada, debemos tener la misma dinámica porque el objetivo es el mismo: pasar a los Juegos".

"Quizá no tienes el mismo desgaste físico porque es un partido menos, y quizá se agradece, porque ya no son 180 minutos, sino 120, pero las premisas van a ser las mismas. Todas las selecciones van a ir con el cuchillo entre los dientes si cabe aún más", reflexionó Navarro.

Sobre los dos rivales de las 'Guerreras', la guardameta valenciana del Rocasa Gran Canaria expresó que no se fía de ninguna selección y que por ello deben salir de la misma manera tanto con Suecia como con Argentina.

"Si lo que hacemos en los entrenamientos lo plantamos en los partidos, el trabajo estará bien hecho, lo principal es la puesta en escena, entrenar bien para plasmarlo en la pista. Suecia tiene una selección muy potente y muy compensada en todos los puestos y Argentina cada vez está mejor", analizó Navarro.

La veterana portera, de 41 años, señaló que las circunstancias del equipo han variado respecto al Europeo de finales del año pasado, donde el nivel de España fue irregular, porque han podido entrenar con normalidad, por lo que apuntó que llegan "en otras condiciones de cómo estábamos el año pasado y es un punto a favor".

También destacó la mezcla de veteranía y juventud "que es lo mejor que tiene la selección" y valoró que "las 'jovencitas' han encajado estupendamente, son una más, y la labor que desempeñan es igual o incluso mejor que la que hacemos nosotras, acoplamos a la perfección y además con el cuerpo técnico que tenemos es una gozada estar entrenando con todos ellos".

Si España se clasifica para los Juegos Olímpicos, sería la tercera vez consecutiva que la selección acude a la cita olímpica, al igual que Navarro, bronce en Londres 2012, pero la guardameta prefirió, con humildad, no dar por hecho que ella tenga que estar en la lista de convocadas si finalmente se clasifican.

"Me conformo con que España esté en Tokio, me conformo y ya me podría retirar, esté yo o no en esos Juegos, de verdad te lo digo -se ríe-. Colocar a la selección en unos Juegos sería otro sueño hecho realidad", afirmó Navarro.

Por último, Navarro añadió que "la gente está trabajando durante todo el año y para las jóvenes son experiencias que no van a olvidar en su vida, los Juegos son el colofón a toda carrera deportiva y se lo merecen. Yo me tiro más porque las más jóvenes vivan el ambiente, que es una pasada", concluyó.



Un día de descanso entre Suecia y Argentina

La selección española de balonmano femenino abrirá el Preolímpico de Llíria este viernes ante Suecia y lo cerrará el domingo ante Argentina. La baja de Senegal permitirá a las Guerreras descansar el sábado, cuando jugarán Suecia y Argentina, a falta de confirmar los nuevos horarios de acuerdo con la televisión, dado que el Preolímpico se disputará a puerta cerrada.

Las dos mejores selecciones tendrán el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio, un objetivo que persiguen las de Carlos Viver, que desde este sábado tiene ya a todas las jugadoras a su disposición, tras incorporarse Mireya González, Alicia Fernández, Marta López y Carmen Martín, que venían de jugar los octavos de final de la Liga de Campeones.

Mireya González cree que Argentina es «peligrosa porque ha subido mucho el nivel, con jugadoras en el balonmano español y en otra ligas», y recordó que ante Suecia los últimos duelos en Mundial y Europeo se han saldado con empate «lo que da idea de la tremenda igualdad».