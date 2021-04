El punto de vista de los entrenadores del Grupo II

Este fin de semana arrancan los sectores autonómicos para el balonmano valenciano. Los mejores equipos de la categoría juvenil tanto masculinos como femeninos se van a ver las caras en busca de la gran final autonómica.

Onda, Torrevieja, Alicante y Mislata son las sedes en las que la cantera de todo el balonmano valenciano va a disfrutar de la máxima competición. Y con motivo de la celebración de estos sectores, en la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana hemos hablado con todos y cada uno de los entrenadores de los 16 equipos que participarán.

Los siguientes invitados son las entrenadoras de los equipos que se medirán en el Grupo II que se celebrará en Torrevieja. Allí, además del conjunto local, competirán el Grupo USA Handbol Mislata, el Levante Marni y el CD Agustinos.



Mari Gómez, segunda entrenadora del Grupo USA Handbol Mislata



¿Cómo llega el equipo de preparado a la competición?

El equipo llega con buena preparación. Hemos tenido tiempo para poder preparar nuestros partidos del fin de semana. Durante la temporada hemos trabajado bien y se está notando. Llegamos con altas capacidades y opciones de conseguir lo que nos hemos propuesto.

¿Qué objetivo se ha marcado la entidad?

El objetivo está claro. Cuando disputas un sector autonómico, el objetivo es clasificarse para tener la plaza en el sector nacional. Los ocho equipos que disputamos esto tenemos el mismo objetivo.

¿Cómo se prepara un torneo así en plena pandemia?

La temporada no ha sido fácil. Si cuando planificas una temporada normal tienes que hacer cambios y demás por los partidos, lesiones, concentraciones... Si le añadimos la pandemia, los parones, los entrenamientos que hemos tenido que hacer en condiciones poco óptimas... Fácil ha sido, pero hemos conseguido llegar bien que era lo que queríamos.

¿Cómo son los rivales del grupo?

Obviamente, no son rivales fáciles. Somos los mejores equipos de la Comunitat y van a ser partidos de tú a tú. Los pequeños detalles van a marcar la diferencia en el marcador. Va a ser un autonómico muy bonito de ver y de disfrutar.





Sagrario Santana, entrenadora del Levante Marni



¿Cómo llega el equipo de preparado a la competición?

Dentro de las posibilidades que nos ha dejado la pandemia y estas circunstancias, en estas dos semanas hemos intentado recuperar la forma para poder afrontar estos tres partidos que vienen de manera continuada.

¿Qué objetivo se ha marcado la entidad?

El objetivo y el sueño son, evidentemente, intentar luchar al máximo para meternos entre los cuatro primeros y seguir en la competición. Cada partido de esta competición va a ser una final.

¿Cómo se prepara un torneo así en plena pandemia?

La preparación, como para todos, no ha sido nada fácil porque la pandemia nos ha limitado mucho. El hecho de no tener todo el tiempo del entrenamiento, el no poder jugar partidos de preparación€ Ha sido complicado pero hemos intentado adaptarnos y sacar el máximo provecho al tiempo que hemos tenido.

¿Cómo son los rivales del grupo?

Hablamos de equipos potentes, equipos muy hechos y muy fuertes como Torrevieja. Agustinos es un equipo rápido y que defiende muy agresivo, algo similar a Mislata, al que conocemos mejor porque nos hemos enfrentado varias veces.

Nuria Corbí, entrenadora del CD Agustinos



¿Cómo llega el equipo de preparado a la competición?

A pesar de la situación y de la dureza del año, el equipo llega muy bien tanto mental como físicamente y las entrenadoras estamos muy contentas con la actitud y el rendimiento que están teniendo las chicas estas últimas semanas.

¿Qué objetivo se ha marcado la entidad?

El primer objetivo es siempre disfrutar del deporte y del balonmano, que ellas crezcan como jugadoras con estas competiciones. Y además de todo esto, queremos competir y dar todo en cada partido.

¿Cómo se prepara un torneo así en plena pandemia?

No ha sido una preparación sencilla. El confinamiento nos hizo parar de entrenar en pista y fue algo muy duro, aunque las jugadoras están ahora con muchas ganas y han sabido y podido superarlo con ganas.

¿Cómo son los rivales del grupo?

Son grandes equipos y a la vez son muy diferentes. Les tenemos mucho respeto a todos y esperamos que sean unos días llenos de balonmano y que todas recordemos.



Susana Fraile, entrenadora del BM Mare Nostrum Torrevieja



¿Cómo llega el equipo de preparado a la competición?

Dentro de las circunstancias que hemos vivido, el equipo llega preparado para asumir este sector entendiendo que ha sido complejo por los parones, la falta de continuidad€ Pero hemos tratado de mantenernos tanto física como mentalmente conectadas y eso nos ha ayudado mucho. Han hecho un gran trabajo y esperamos estar a la altura competitiva. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de afrontar esta cita.

¿Qué objetivo se ha marcado la entidad?

No tenemos un objetivo como tal. Lo nuestro es ir partido a partido y luego, la competición nos va poniendo sueños y objetivos más grandes y los vamos asumiendo. Lo que queremos es intentar ganar el primer partido, después el segundo€ Pero este equipo siempre tiene sueños grandes.

¿Cómo se prepara un torneo así en plena pandemia?

Ha sido algo muy complejo. Toda la planificación que podías tener no ha tenido nada que ver. En el sentido físico y técnico-táctico ha sido muy complejo: parones, aplazamientos€ Pero hemos cambiado la estrategia y hemos trabajado en estar conectadas siempre con la competición entendiendo que no estamos en el mejor momento por todas estas circunstancias.

¿Cómo son los rivales del grupo?

Veo a un grupo muy igualado. Cada uno intentará explotar sus armas y, sobre todo, veo que con este formato van a tener mucha relevancia la física y la mentalidad de los equipos. Al final, un partido malo penaliza mucho. No es una liga de ida y vuelta.