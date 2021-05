El Fertiberia juega el domingo una final en el Ovni contra Bada Huesca

El Fertiberia balonmano Puerto Sagunto se enfrenta el domingo, 9 de mayo, a las 17 horas, al Bada Huesca. El encuentro que se disputará en el Pabellón Municipal Internúcleos, Ovni, se corresponde a la jornada 31 de la Liga Sacyr ASOBAL y de nuevo será un partido clave en para la permanencia de los rojiblancos, que siguen con 14 puntos y terceros por la cola (puesto de descenso). El choque podrá seguirse en directo por la Liga Sport TV. El entrenador rojiblanco contará con todos sus dispositivos a excepción de Bruno Kozina que sigue recuperándose de su lesión con la intención de "dar un paso de gigante" sumando estos dos puntos de oro.

El entrenador rojiblanco, Vicent Nogués expresó sobre el partido del miércoles en Anaitasuna: "El equipo dio la cara, nos fuimos con buenas sensaciones del partido jugado pero no es suficiente, necesitamos los puntos y la sensación empieza a ser un poco agónica y quedarnos con buenas sensaciones no nos vale, necesitamos los puntos para dar un paso arriba y un paso al frente. El equipo jugó bien, dio la cara, sabíamos que nos jugábamos mucho y lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero al final los errores de chut y las imprecisiones en ataque nos hicieron meternos en un callejón sin salida y al final perdimos el partidos de cinco goles. Nos fuimos disgustados a casa, pero después de ver vídeos creo que tuvimos opciones de rascar algo y eso es lo que tenemos que hacer el domingo".

Con respecto al rival, cuenta que no será un choque fácil pues los oscenses se juegan poder estar la temporada que viene en competición europea: "Huesca es un equipo que necesita puntuar para poder jugar en Europa la temporada que viene. Es decir, nos enfrentamos a un equipo que se juega mucho y además llega en una dinámica muy positiva y nos vamos a enfrentar un poco la cara y la cruz de la moneda. Nosotros llevamos unas semanas sin ganar y ellos todo lo contrario".

"Pero el domingo nos enfrentamos con nuestra gente en el Ovni, pienso que eso es muy importante para nosotros, no hemos tenido nuestra alma, que son ellos, durante toda la temporada y que puedan asistir 500 personas y estén apretando al equipo para que tire en los malos momentos va a ser súper importante y pienso que eso puede sumar mucho para nosotros", añadió Vicent con respecto a la afición.

"Históricamente Huesca se nos ha dado bien, el año pasado les ganamos y fuera de casa les costó sangre ganarnos y pienso que esa tiene que ser nuestra línea. Que ellos no se encuentre a gusto , si nosotros nos quitamos los miedos y la angustia de encima y podemos dar un paso de gigante ganando este partido" , concluye Vicent Nogués.



Socios que pueden subir al Ovni

El encuentro, que también será retransmitido por La Liga Sport TV, también contará con público. Concretamente podrán asistir al encuentro los socios M25 al M471 y F6, 9, 19, 36, 58, 66, 123, 136, 146, 151, 167 y vinculados. Recomendamos llegar con tiempo a los socios que puedan asistir al encuentro para pasar los controles de prevención contra la COVID19 y no perderse ni un minuto del choque.



Fin de semana de sector autonómico

El Ovni se llenará este fin de semana de balonmano. Además del partido contra el Bada Huesca del domingo por la tarde, de viernes a domingo se jugará el sector autonómico de la categoría Cadete A. El viernes a las 18.30 horas, el equipo entrenado por Adrián Ribes se enfrentará al Levante UD Marni. El sábado a las 11 horas, al Torrevieja y por último, el domingo, a las 12 horas, se medirá al Colegio San Agustín. Todos los encuentros serán retransmitidos por streaming en el canal oficial de YouTube del club. Además contarán con una aforo de 500 personas que podrán disfrutar en directo del mejor balonmano autonómico de la categoría Cadete.