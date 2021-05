Vicent Nogués: "Me siento culpable del descenso"

El Fertiberia BMPuerto Sagunto se enfrenta el sábado, 12 de mayo, a las 16.30 horas, al Balonmano Nava, último encuentro en casa y penúltimo de la Liga Sacyr ASOBAL de la que se despedirán los porteños tras consumar el descenso de forma matemática tras el resultado en Logroño de la semana pasada y el de los rivales directos. El mismo domingo, el entrenador rojiblanco, Vicent Nogués, puso a disposición del club su cargo y ya ha anunciado que no continuará la temporada que viene.

El entrenador que logró ascender al equipo en 2019 se despide tras lograr que el equipo disfrutara de dos temporadas en la máxima categoría. La primera temporada fue insólita, marcada por el COVID-19, se vio paralizada en marzo, pero en la que consiguió llegar al parón con el equipo 'salvado', y la segunda y actual, en la que las consecuencias de la pandemia no han jugado a su favor.

"El domingo llamé a Juanjo Bataller y puse mi cargo a disposición del club y de la junta directiva, porque me siento culpable del descenso del equipo a Plata", explicó Nogués. "Ha sido un año muy complicado en el que nada a rodado a nuestro favor, hemos tenido paradas de larga duración, un calendario muy apretado de miércoles y sábado y la plantilla no estaba diseñada para eso. Ese mes de noviembre y diciembre terminó con el equipo muy tocado, llegando al final, a los partidos importantes, sin gasolina y eso nos hizo meternos en una espiral de nervios y ansiedad que no hemos sabido superar. A esto se han sumado lesiones importantes desde el principio de temporada, como la de Dija, y el Ovni vacío. Es una pena quedarme con la rabia de no saber cómo hubieran ido las cosas en un año normal. Pienso que al final todo esto son excusas porque teníamos una buena plantilla que no estaba para bajar y me siento culpable por ello. De ahí el hecho de buscar un cambio de dinámica y revertir la situación".

"Ahora toca pensar en los dos partidos que nos quedan. Tenemos todavía en casa el encuentro contra Nava y se lo debemos a nuestra afición y a nosotros el hecho de intentar sacar los puntos y despedirnos con una alegría en casa. Quiero agradecer a todos los jugadores, a la gente que ha trabajado con nosotros, el equipo técnico y la directiva que confió en mi y sobre todo a la afición y la marea por el trato que siempre ha tenido conmigo. Es una lástima que este año no hemos podido disfrutar de ellos", añade Nogués con respecto a los dos partidos que toca afrontar a pesar del descenso matemático.

"Mi único deseo es que el Puerto vuelva lo más pronto a ASOBAL que es el lugar que le corresponde. Las sensaciones con las que me voy no son buenas porque dejó el equipo en el mismo lugar en el que lo cogí hace tres años cuando descendió. Me duele especialmente, que dirigiendo yo el equipo, tres años después nos encontremos en la misma situación. No sé si nuestros caminos se volverán a cruzar, pero siempre seré un porteño más y este descenso lo llevaré marcado en el corazón. Espero que el año que viene podamos volver a disfrutar de este equipo en la máxima categoría del balonmano español", concluye Vicent.



Último partido con público

El partido del sábado será la despedida del equipo en la liga Asobal, a la que el club rojiblanco espera volver muy pronto. Según informó el club, el sábado podrán disfrutar del ultimo partido de liga en el OVNI los siguientes aficionados: del M0001 al M0471 ambos inclusive y sus vinculados, del S0667 al S1048 ambos incluidos y sus vinculados, F0006, F0009, F0019, F0036, F0058, F0066, F0086, F0123, F0136, F0146, F0151, F0167 y sus vinculados.