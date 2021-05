Nacho Valles regresa al BM Benidorm

Nacho Valles, central madrileño formado en el Balonmano Sanse, retorna al BM Benidorm tras estar 4 años en el Balonmano Sinfín. Nacho llego a Benidorm en la temporada 2015/2016, su primer año de sénior, y estuvo dos años bajo las órdenes de Fernando Latorre disputando 56 partidos en Liga.

En la 2017/2018 recaló en las filas del Balonmano Sinfín en la categoría de Plata, logando el ascenso ese mismo año, y disputando las tres siguientes temporadas en la Liga Sacyr ASOBAL. Con el paso de los años, Valles ha ido acumulando experiencia y es todo un referente en ataque, donde está anotando muchos goles, además de ser un gran asistente. Esta temporada está entre los máximos realizadores con 176 goles en 33 partidos.

Fernando Latorre comentaba sobre la llegada del jugador que "es un gran jugador que empezó con nosotros su andadura en ASOBAL y que vuelve al club con muchos más kilómetros y experiencia, seguro que asumirá un rol muy importante en nuestra apartado ofensivo junto a Álvaro Ruiz y será un referente para el equipo".

Las primeras palabras de Nacho eran de satisfacción: "Estoy muy contento de volver a Benidorm, creo que estos 4 años en Santander me han hecho crecer como jugador, ya que he cogido experiencia en la competición, he crecido en muchos aspectos del juego en los que no tenia nivel suficiente y todo ello ha sido gracias a los minutos que he tenido la suerte de disputar y la experiencia depositada en mi por parte del club BM Sinfín, y con ello he ido encontrando regularidad que al final es lo necesario para poder mantenerte jugando en la alta competición. Además, estoy muy ilusionado con la plantilla que se está formando, creo que si conseguimos una buena compenetración, disfrutaremos de un gran año en el que estoy seguro que se conseguirán metas altas que antes no se habían conseguido en el club".

Esta nueva incorporación se une a las altas de Álvaro Ruiz, Iker Serrano, Edu Calle y Pedro Borba, y las renovaciones de Roberto Rodríguez, José Oliver, James Parker, Jules Lignieres, Iván Rodríguez, Ivan Nikcevic y Carlos Grau.