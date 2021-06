EHF rechaza una invitación al Benidorm para competir en Europa

La corte de arbitraje de la Federación Europea de Balonmano (EHF) ha rechazado la petición del Balonmano Benidorm de recibir una compensación económica o una invitación para jugar torneos continentales tras ser eliminado la pasada temporada en los despachos al no poder viajar a un desplazamiento por falsos positivos en su plantilla.

El Benidorm, que debutaba la pasada temporada en Europa, fue eliminado de la Liga Europea por incomparecencia, en el partido de vuelta de la segunda ronda de la competición continental en Viena, al estar en cuarentena tras seis falsos positivos en su plantilla.

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana no permitió viajar al equipo a Austria, donde debía defender tres goles de renta, ni autorizó nuevas pruebas que confirmaran que no había ningún jugador afectado, por lo que el equipo fue eliminado por incomparecencia.

Según ha explicado a Efe la abogada del club benidormense, Maite Nadal, la resolución de la corte de arbitraje, ante la que ya no cabe apelación o recurso, es "injusta", y se ha demorado en el tiempo de forma "exagerada".

"No nos han concedido nada de lo que pedíamos: ni que se nos incluya en la competición, algo que ya era imposible, ni la compensación económica ni una invitación para la próxima temporada", explicó la letrada.

"Si no nos pueden compensar, por lo menos que le permitan competir. Han sido beligerantes", lamentó Nadal, quien señala que la resolución, curiosamente, sí recoge la necesidad de que se tenga previsto en el futuro este tipo de situaciones para no perjudicar a los clubes afectados.

"La justificación que nos dan es que no hay una norma prevista para estas situaciones. No nos dan la razón, pero los árbitros sí entienden en sus conclusiones que es algo a lo que hay que ponerle solución. Lo que nos niegan a nosotros lo piden para los próximos", explica la abogada, quien recuerda la "excepcionalidad de la situación provocada por una pandemia".

"Expulsar al club de la competición debió ser la última opción. Eran falsos positivos y hay que recordar que no se viajó porque la administración local no lo permitió, no por un capricho", recalcó.

"El Benidorm ha plagado los platos rotos y queda claro que no todos los clubes son iguales, porque hay otros casos este mismo año en los que la competición esperó tras confirmarse casos de covid", apostilló Nadal, quien indicó que, pese a que todas las peticiones del club han sido desestimadas, no ha sido condenado en costas.