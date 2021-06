El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia la renovación del extremo derecho, Óscar Camacho, y el portero Dani Martínez para la temporada 2021-22 en la que el club jugará en División de Honor Plata con el fin de devolver al equipo a la máxima categoría del balonmano español. Ambos jugadores se pondrán a las ordenes de Toni Malla y afrontan la temporada con "energía e ilusión".

El BM Puerto Sagunto sigue apostando por la juventud y talento del extremo Óscar Camacho que renueva una temporada más después de llegar hace cinco temporadas al filial del club rojiblanco. Camacho fue creciendo y progresando en el Primera nacional hasta que debutó en el primer equipo cuando disputaba en División de Honor Plata. Con la vuelta a ASOBAL el extremo se ha consolidado y la próxima campaña quiere dar mucho juego y roscas en DHP.

Tanto la ciudad como el club merecen un equipo en la máxima categoría y creo que todo el equipo trabajaremos para lograrlo Óscar Camacho - Extremo derecho del Fertiberia Puerto Sagunto

El extremo derecho expresó con respecto a la renovación: "Estoy muy contento de haber podido llegar a un acuerdo para la renovación, Puerto ha sido el equipo que me dio la oportunidad de debutar tanto en ASOBAL como en DHP y me parece algo simbólico volver a la liga en la que empecé a trabajar con el primer equipo 3 años después con la experiencia que ello conlleva. Creo que uno de mis puntos fuertes hasta ahora ha sido las ganas y el trabajo, dos cosas por las que se ha caracterizado siempre el club y este año no será diferente. Siempre con las máximas ganas de aprender y de darlo todo en cada partido, los resultados vendrán con ello. No me gusta hablar de "objetivos" como tal, creo que, como ya he dicho, hay que darlo todo siempre en cualquier circunstancia y los resultados vendrán con ello, por supuesto creo que tanto la ciudad como el club merecen un equipo en la máxima categoría y creo que todo el equipo trabajaremos para lograrlo".

"Este año el equipo será completamente distinto y lo que más me llama la atención es la juventud, hasta ahora hemos tenido plantillas con una media de edad bastante alta que aportaba mucha veteranía a la hora de jugar y esta vez, con un equipo mucho más joven, creo que tendremos el plus de energía y de ilusión que puede ser clave a la hora de afrontar muchos partidos, así que confío plenamente en cada uno de los que venga como en los que nos quedemos para sacar el proyecto adelante", concluyó Óscar Camacho.

Un portero con gran proyección

El Club Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vuelve a apostar una temporada más por Dani Martínez, uno de los porteros españoles de mayor proyección de su generación que ya ha firmado su renovación con la entidad rojiblanca. Formado en unas de las canteras más importantes de València, como es la del BM Levante Marni donde se ha forjado como jugador y donde ha alcanzado las habituales convocatorias con la selección valenciana y la internacionalidad con los Hispanos Promesas. De ese mismo colegio de la ciudad de Valencia emergió el ya mítico David Bruixola. La temporada pasada debutó en ASOBAL, aprovechando muy bien los pocos minutos que estuvo bajo los palos y colándose en las mejores paradas de la jornada.

Personalmente quiero aportar a la plantilla juventud, mucho trabajo y esfuerzo Dani Martínez - Portero del Fertiberia Puerto Sagunto

El joven portero que debutó el ASOBAL la temporada pasada con el club rojiblanco señaló: "Para mí la renovación con Puerto Sagunto es algo muy positivo ya que tendré la oportunidad de tener minutos en División de Honor Plata. Personalmente quiero aportar a la plantilla juventud, mucho trabajo y esfuerzo".

"El objetivo de la temporada es conseguir el ascenso a la liga ASOBAL. La plantilla que se ha creado me parece una plantilla muy competitiva con la que en mi opinión podemos conseguir el objetivo de la temporada", acabó Martínez.

Únicas renovaciones

Óscar Camacho y Dani Martínez son las dos únicas renovaciones del club rojiblanco con respecto a la plantilla del primer equipo de la temporada pasada. Con ello se hace oficial la no continuidad de Carou, Leo Querín (retirada), Luicas Aizen (BM Cangas), Roney Franzini (BM Benidorm), Dija Cruz, Alex Pozzer (Cuenca), Bruno Kozina, Chen Pomeranz (Ángel Ximénez Puente Genil), Guillermo Corzo, Alex Gil, Miguel Miralles, Pau Guitart, y Nacho Mirallave (Horneo Alicante), a los que el equipo valenciano agradece "su compromiso con el club y les deseamos la mejor de las suertes en sus nuevos proyectos".

Los canteranos Óscar García y Toni Alegre, que ha crecido con el club desde sus inicios, tampoco seguirán la temporada que viene en el club rojiblanco ya que no han aceptado la oferta de renovación del club y no han podido llegar a un acuerdo de continuidad. "Queremos darles las gracias y desearles suerte en sus carreras, además de expresarles que esta siempre será su casa", señala en su comunicado el Fertiberia Puerto Sagunto.