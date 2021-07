El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia el fichaje del lateral ilicitano Adrián Nolasco de 28 años, 1,93 m y 93 kilogramos. El primera línea llega al club rojiblanco tras militar durante dos temporadas en el Balonmano Benidorm a las órdenes de Fernando Latorre. Nolasco que cuenta con una amplia experiencia en la Liga Sacyr ASOBAL tras pasar por las filas del Incarlopsa Cuenca y el Bada Huesca, llega con ilusión al proyecto dirigido por Toni Malla para lograr estar entre los mejores de la División de Honor Plata y lograr el ascenso a la máxima categoría del balonmano español.

El nuevo primera línea rojiblanco expresa su agradecimiento por la confianza depositada y las ganas e ilusión por empezar el proyecto: "En primer lugar me gustaría agradecer al club la confianza depositada en mí para formar parte de este proyecto. Vengo con muchas ganas de afrontar el reto de devolver al club a la máxima categoría que es donde creo que debería estar. La temporada pasada fue complicada para mí a nivel deportivo y vengo con ganas de demostrar lo que puedo aportar al equipo y con una ilusión máxima".

En cuanto a lo que quiere aportar al equipo dirigido por Toni Malla, Nolasco expresó: "Mucho trabajo, no me gusta perder ni cuando juego a las cartas, así que espero aportar mi experiencia, mis ganas de ganar y ojalá que muchos goles".

Nolasco tiene claro cuál es el objetivo de la temporada, y pese a que sabe que no será fácil cree que se ha hecho un equipo con posibilidades si todos reman en la misma dirección: "El objetivo creo que no es otro que intentar luchar hasta la última jornada por conseguir el ascenso. No será fácil, ya que la plata es una liga muy dura y más en este año que han descendido 4 equipos de Asobal. Creo que se va a conformar una plantilla con gente joven y gente con experiencia en Asobal. Pese a tener 28 años me considero todavía un jugador joven y creo que lo más importante será tener un buen grupo tanto dentro como fuera de la pista y remar todos en la misma dirección, ser una piña".

"Espero que sea un gran año tanto en lo individual como lo colectivo. Ojalá nos respeten las lesiones y que la afición apoye al máximo para devolver al club donde se merece", concluyó Adrián.