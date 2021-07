El porteño Javier Manzano ficha por el primer equipo del Fertiberia BM Puerto Sagunto y jugará la temporada que viene en División de Honor Plata a las órdenes de Toni Malla. Manzano se ha formado en la escuela rojiblanca desde sus inicios y vuelve a su casa tras pasar dos temporadas en el Levante UD Marni. Compartirá el extremo izquierdo con el gallego Arón Díaz Ledo y vuelve con "mucha ilusión y responsabilidad" al club que le ha visto crecer.

El jugador porteño cuenta que el fichaje por el Fertiberia ha supuesto para él "una oportunidad muy especial y una responsabilidad. A fin de cuentas, es el club que me ha visto crecer como jugador y tener la posibilidad de aportar mi granito de arena al proyecto del primer equipo, me ilusiona mucho. Conozco la pasión y el respeto que existe por el balonmano aquí, por lo que no puedo evitar sentirme responsable y orgulloso al ocupar este puesto".

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, Manzano expresó: "Por encima de todo, compromiso, constancia y trabajo. Además, me considero un jugador muy versátil, por lo que creo que puedo aportar en función de las necesidades del equipo".

Para concluir, Javier Manzano habla sobre como cree que irá el año y opina sobre el proyecto que se ha creado para competir en División de Honor Plata: "La liga va a ser este año especialmente dura, pero creo que el equipo tiene que ser ambicioso y apostar a competir por todo para consolidar un buen grupo. Considero que es una apuesta por algo diferente a otros años. Es un grupo joven por lo general pero que rebosa calidad. Creo que es un proyecto prometedor y con mucho potencial, que, esperemos esté a la altura de las expectativas".