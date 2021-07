El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia el fichaje del pivote Daniel Sedano procedente del Unión Financiera Base Oviedo, equipo en el que coincidió con el nuevo míster rojiblanco, Toni Malla y con el que logró pelear por la fase de ascenso a DHP. A sus 24 años, Sedano cuenta con una amplia trayectoria. Está formado en la cantera del Balonmano Guadalajara, con el que llegó a debutar en la Liga ASOBAL, también posee experiencia en el extranjero, tras militar en las filas del Initia Hasselt de la liga belga. Antes de recalar en el Oviedo defendió la camiseta del Santoña, uno de los rivales del Unión Financiera en Liga. Sedano anotó 78 tantos en los 21 partidos disputados; un total de 3,7 goles por encuentro.

El nuevo pivote del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto expresa sobre vestir la rojiblanca la temporada que viene : "Fichar por el Fertiberia es un paso adelante en mi carrera ya que es uno de los equipos más históricos y con mas tradición de España de balonmano. Ya he jugado en el Ovni con el Guadalajara y es uno de los campos donde mas aprieta la grada y los partidos allí siempre eran especiales, ahora voy a poder tener esa presión de la grada a favor".

"Lo que me caracteriza como jugador es la garra y la entrega, soy un jugador que me gusta acabar los partidos sin poder moverme porque solo así me siento feliz, sabiendo que lo he dado todo. En lo deportivo soy un jugador que ataca y defiende y que de los que le gusta crear buen ambiente de vestuario", añade Sedano en cuanto a lo que puede aportar en el equipo.

Sedano tiene claro el objetivo de la nueva temporada que comienza en División de Honor Plata: "El objetivo de esta temporada es crear un grupo fuerte y cohesionado, ya que prácticamente la plantilla es nueva. Creo que eso es lo mas difícil, luego por supuesto vengo aquí para ayudar a devolver a Puerto Sagunto donde se merece que es en la máxima categoría".

En cuanto a la plantilla, Dani Sedano comentó: "Creo que siempre es bueno mezclar experiencia con juventud, y es lo que han hecho en este equipo, hay jugadores ya consagrados con jugadores con una calidad tremenda que solo necesitaban una oportunidad como esta. Estoy convencido de que va a ser un año muy bonito para todos".