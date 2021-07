El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto anuncia que el porteño Pablo del Rincón, estará en el primer equipo de División de Honor Plata la temporada que viene. Del Rincón tiene ADN rojiblanco puro ya que su abuelo y tío abuelo fueron fundadores del club y ambos jugaron en el primer equipo. Pablo se ha ganado a pulso estar en el nuevo proyecto de Toni Malla tras cerrar una gran temporada con el Primera Nacional.

El porteño expresa que para él: "Fichar por el primer equipo significa más que un logro personal. Si echo la vista hacia mis inicios en el club, es infinita la cantidad de jugadores que he visto pasar, desde edades superiores hasta inferiores, pasando por aquellos con los que he tenido oportunidad de compartir pista y aprendizaje. Son muy pocos los que logran llegar hasta el primer equipo del Puerto Sagunto. Ya sea por motivos laborales, de oportunidad o técnicos es complicado formar parte de un equipo profesional y defender la camiseta de “Los Guerreros Rojiblancos”. Es por eso que para mí, haber conseguido este logro tras tantos años dedicados a este deporte, es un logro compartido con todos aquellos que un día tuvieron el sueño de hacerlo y no lo lograron, o quizá todavía no lo han hecho. Y que por supuesto pienso aprovechar, dando todo de mí en la pista en forma de agradecimiento a aquellos que han confiado en mí para el proyecto y para las tantísimas personas que se reúnen cada 15 días en el OVNI. Se lo merecen’.

En cuanto a lo que puede aportar cuenta: "El que me conoce lo sabe, pero si por algo destaco es por ser un jugador con mucha garra, entrega y pasión cada vez que salto al 40x20. Un primera línea polivalente, que puede jugar en varias posiciones según las necesidades del partido y entrenador, que disfruta mucho del 1 contra 1 con espacios y del lanzamiento sorpresivo desde los 9 metros. Sumado a un carácter defensivo que sirve para defender desde el centro de la defensa, donde me siento cómodo tanto en salidas como defendiendo a pivote, hasta una larga trayectoria de 2 defensivo, plano y con salidas para lograr correr la contra".

"En mi opinión el objetivo debe ser siempre luchar por estar lo más arriba posible. No soy de esas personas que se conforman con ganar algún partido que otro. Todo lo contrario. Creo que hay equipo para lograr estar entre los equipos de arriba y calidad para hacerlo. Luego, las circunstancias (lesiones, parones, resultados…) dirán pero, como mínimo la mentalidad tiene que ser de estar entre los mejores de la categoría. Por algo somos el Puerto Sagunto", expresa Pablo con respecto al objetivo de la temporada.

Para concluir Del Rincón cuenta con respecto al equipo que se ha formado: "Me parece que tanto el entrenador como la dirección deportiva y presidente, han hecho una plantilla equilibrada y amplia para estar en puestos de arriba. El conjunto de jugadores con experiencia y veteranía en la categoría, junto a jugadores con progresión y muchas ganas de demostrar(se) lo que pueden dar de sí mismos, añadido a una media de edad joven de todos estos, creo que puede ser clave para conseguir el objetivo. Sin duda la idea de rejuvenecer la plantilla creo que ha sido un éxito en todos los aspectos y que el club lo necesitaba. La afición lo va a agradecer sin duda".