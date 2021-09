Tras el inicio de la Liga Guerreras Iberdrola y la Liga Sacyr Asobal el pasado fin de semana, es el turno para el inicio de la División de Honor Plata Femenina. La segunda categoría del balonmano español tendrá la representación de seis equipos de la Comunitat Valenciana, todos ellos encuadrados en el Grupo C junto a Catalunya.

Caracterizada por ser una competición igualada hasta la última jornada, la Plata Femenina introduce este curso novedades significativas en los ascensos y descensos. Los dos primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos que conforman la categoría, al igual que otras temporadas, accederán a la promoción de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola y, del mismo modo, conseguirán de forma automática el ascenso a la nueva División de Honor Oro.

La nueva categoría se creará con los cuatro equipos que desciendan de la Liga Guerreras Iberdrola, todos aquellos equipos de Plata Femenina que hayan participado en la promoción de ascenso y los dos mejores terceros de cada grupo en la fase regular. Por el contrario, descenderá un equipo de cada grupo a Primera Nacional Femenina.

Tras el parón veraniego, los equipos de la Comunitat se estrenan en la temporada 2021/2022 con caras nuevas e ilusiones renovadas, confeccionando proyectos ilusionantes para el balonmano valenciano que darán mucho de qué hablar en el Grupo C.

GRUPO USA HANDBOL MISLATA

Tras haber sido uno de los equipos revelación de la pasada campaña, el Grupo USA Handbol Mislata se prepara para comenzar la primera temporada con Miguel Ángel Alegría en el banquillo. El entrenador afirma que la pretemporada ha ido “bastante bien, con mucho trabajo en sesiones de mañana y tarde en casi la totalidad de la semana”, pero que el equipo “ha cumplido” en su preparación para “este reto en la Plata Femenina”.

Alegría define al Grupo USA Handbol Mislata como “un equipo trabajador, iremos poco a poco hacia arriba” y apunta que, a día de hoy, “el vestuario es una piña, da gusto verlas entrenar”. Valora de forma positiva el regreso de Araceli Estaque e Irene Lagarda al Mislata, así como la incorporación de jugadoras procedentes de la Liga Guerreras Iberdrola como Sara del Río o María Fernández.

Miguel Ángel Alegría no se fija objetivos para la temporada 2021/2022, sino que “hay que trabajar y competir, eso es lo que nos llevará a estar lo más arriba posible”. Considera que “Castellón y Elda son equipos potentes atendiendo a la clasificación de la temporada pasada y sus refuerzos”, pero deja la puerta “a que podamos tener alguna sorpresa en el Grupo C”.

BM SERVIGROUP BENIDORM

Con un grupo prácticamente nuevo, Alfredo Muñoz coge el timón del BM Servigroup Benidorm con una plantilla “muy trabajada por parte del club para conseguir un equipo competitivo”. La pretemporada ha sido “muy positiva” para encajar las piezas de un puzzle donde se juntan “jugadoras jóvenes y experimentadas”.

Un bloque muy competitivo formado por jugadoras con experiencia en la categoría, pero también por debutantes que “ya despuntaban en juveniles” y que se suman al proyecto de Benidorm, donde “el objetivo tiene que ser quedar lo más alto posible”. Están a la espera de la llegada “de algún refuerzo internacional”.

Alfredo Muñoz afirma que “llegamos preparadas” al debut liguero contra Almassora, pero “nos queda mucho camino por recorrer”. Considera que Handbol Sant Vicenç y Elda Prestigio “son favoritos por sus refuerzos”, pero matiza que hay muchos equipos bien preparados que “harán que esta sea una temporada bonita para los aficionados”.

BALONMANO CASTELLÓN

Apenas dos puntos separaron a Castellón del regreso a la élite del balonmano español, pero el equipo de Juancar González lo volverá a intentar esta temporada con la vuelta de Clara Peris y la incorporación de Miriam Jiménez, junto con las internacionales chilenas Sofía Alarcón y Pía Pacheco, que aportarán “diversidad a la defensa y, sobre todo, al ataque”.

González define a su equipo como “un grupo de amigas de varias generaciones, que se conocen a la perfección y saben lo que piensa la compañera de al lado”. “La gestión del grupo es muy fácil con ellas” porque “las jugadoras se sienten involucradas en el proyecto, el club y el equipo”.

Partiendo de la base de temporadas anteriores, “el objetivo es intentar estar lo más alto posible y luchar por los puestos de promoción de ascenso”, para poder “optar a un ascenso y seguir disputando la segunda categoría” aunque “va a ser un grupo muy reñido con sorpresas todas las semanas”.

ALMASSORA BALONMANO

“Somos un equipo que va a dar guerra, va a pelear”, así define Adrián Ribes al Almassora Balonmano, un equipo que esta temporada cuenta con una plantilla “plantilla más amplia y completa” gracias a los refuerzos que “nos tienen que ayudar a ganar partidos”. En los partidos de pretemporada ya han demostrado “un muy buen juego, aunque todavía nos falta profundizar en los aspectos tácticos”.

Ribes confía en que el equipo de la cara “especialmente en aquellos momentos de la temporada donde las cosas no salgan y haya que seguir con la cabeza alta”. El objetivo de Almassora es claro: “dejar atrás los cálculos para conseguir la salvación” para así “competir y disfrutar sobre el 40x20”.

Partiendo de la referencia de la temporada anterior, el entrenador del Almassora Balonmano apunta que el “Handbol Sant Vicenç es uno de los favoritos para el ascenso junto con Elda Prestigio, que ha construido un equipo para estar muy arriba. Aunque Adrián Ribes espera que su equipo “esté al nivel para aspirar a todo”.

LEVANTE UD-BM MARNI

Tras haber conseguido el ascenso la pasada campaña, el Levante UD-BM Marni afronta una temporada histórica en su debut en la División de Honor Plata Femenina con “consciencia del reto al que nos enfrentamos y con las ganas para afrontarlo”, así lo afirma el director técnico de la entidad Juan Ángel Perdigón.

Asegura que son “un equipo 100% amateur, con un esfuerzo y trabajo del 200%”, un factor que puede hacer “que seamos un rival duro para el resto de equipos”. Perdigón afirma que “el objetivo es afianzarse en la categoría y dar sorpresas, siempre positivas, en la competición”, para ello cuentan con “un equipo joven y con ganas” que este año se ha reforzado con Carla Sánchez, Goda Virviciute y Alba Martínez.

Con la premisa de “adaptarse a la categoría lo antes posible”, el Levante UD-BM Marni quiere “competir de tú a tú contra todos los equipos” y “luego el tiempo nos irá colocando donde tengamos que estar por méritos deportivos”.

ELDA PRESTIGIO

Será la cuarta temporada que Antonio Mateo esté al frente del Elda Prestigio, un histórico del balonmano español que busca regresar a la élite. Para ello, la entidad alicantina ha confeccionado “un equipo con distintas opciones para afrontar los partidos, donde nuestra principal arma debe ser defender bien para salir rápido al contraataque”.

Más allá de los refuerzos de Aitana Pastor, María Rodríguez y Claudia Martínez procedentes de la estructura del club; Elda Prestigio ha incorporado a Lucía Prades en la portería, Judith Gómez en el extremo, junto con María Mulet, Alba Aparicio y Maura Álvarez en la primera línea. Para Mateo, lo principal debe ser “formar un equipo que se caracterice por la garra, el corazón y la actitud”.

El preparador eldense asegura que “el Grupo C no tiene ningún equipo favorito, porque siempre hay un grupo amplio que pelea por arriba”, lo que demuestra “la fortaleza y competividad del grupo, donde no se van a decidir las cosas hasta el último día”.

Partidos de la Jornada 1

Gavà vs. Granollers Atletic 18/09 18:00 h

Joventut Mataró vs. FH San Vicenç 18/09 18:15 h

Castellón vs. Avannubio La Roca 18/09 19:00 h

H. Mislata vs. Amposta 18/09 19:00 h

Servigroup Benidorm vs. Almassora 18/09 20:00 h

Levante Marni vs. Elda Prestigio 19/09 12:30 h

Sabadell vs. Sant Joan Despí 19/09 18:05 h