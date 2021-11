El Antiguo Recinto de Ferias y Mercados de Castelló se transformó por completo para acoger la cuarta parada del circuito ‘Handbol al Carrer’, una actividad organizada por la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana y que cuenta con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso en el marco de las acciones previas a la celebración del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino en tres ciudades valencianas.

La gran sorpresa de la jornada fue, sin duda, la visita de Lola. La mascota oficial del Mundial de Balonmano Femenino hizo entrada en el recinto al ritmo de “Lalagol”, la canción oficial del evento protagonizada por Carlos Baute y las Guerreras. La particular lince ibérica no quiso no quiso faltar a la jornada lúdico-deportiva y generó una gran expectación entre todos los asistentes, que no dudaron en hacerse fotos junto a ella.

Rafael Martí, presidente del Club Balonmano Castellón, agradeció “la confianza que la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana ha depositado en nosotros para ser sede del circuito” y recalcó “el impulso del Ayuntamiento de Castelló y el Patronat d’Esports para poder desarrollar la actividad”.

El presidente de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana, Pedro Fuertes, se mostró “satisfecho con la movilización de grandes y pequeños” en la acción promocional del Mundial de Balonmano Femenino. Fuertes destacó “el apoyo indispensable” del Ayuntamiento de Castelló y el Club Balonmano Castellón, así como “la participación de clubes cercanos que se han querido sumar a la fiesta del balonmano en la calle”.