El próximo mes de diciembre es la fecha elegida para la disputa del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, un evento histórico en el panorama deportivo nacional y que tendrá a la Comunitat Valenciana como protagonista. Castelló será la sede de los grupos C y G de la Preliminary Round, acogiendo además al Grupo 2 de la Main Round. Analizamos qué supone el Mundial con Tania Baños, Diputada de Deportes de Castelló.

1 - ¿Cómo se está viviendo la preparación para el Mundial?

Con expectación y con muchas ganas, debido también a los últimos acontecimientos que hemos tenido, donde nos ha visitado el presidente de la Federación Internacional y con ilusión y con ganas, yo creo que hay una expectación con ganas de que llegue el Mundial a la provincia de Castellón, a la ciudad de Castellón y poder acoger el alto nivel del balonmano femenino.

2 - ¿Qué expectativas tiene de cara al Mundial?

Por una parte, que se celebre el Mundial Femenino en la provincia de Castellón es apostar también por una provincia relativamente pequeña respecto al resto de provincias y por lo tanto, ponernos al nivel de algunas provincias con muchísimo presupuesto más que la Diputación de Castellón. Pero por otra parte, también hacer visible el deporte femenino, que el deporte no es cosa de chicos o de chicas, sino que el deporte es deporte y que hay una apuesta firme por poner en valor la profesionalidad de las deportistas femeninas.

Para nosotros también es un orgullo el poder acoger en nuestra provincia una parte o la parte que nos da renombre y que nos exporta al exterior a través del deporte y a través del balonmano. Y por otra, también nuestra apuesta por la igualdad, por el deporte femenino.

3 - ¿Qué supone para la provincia de Castelló ser una de las sedes del Mundial?

Muchísima ilusión y muchas ganas de que la afición pueda disfrutar del balonmano de alta calidad y pueda ser partícipe también de la visita de tantísimos países a través del deporte. Por lo tanto, el deporte no es sólo lo que supone la competición, sino también la capacidad que tiene de atraer a gente a través del resto de países y por lo tanto, esa parte turística que la Diputación de Castellón siempre ha tenido y siempre ha apostado.

4 - ¿Qué representa el balonmano para la provincia de Castelló?

Nosotros dedicamos anualmente, este año, sin ir más lejos, más de 120.000 euros al balonmano de la provincia en sus diferentes clubes, porque ha habido una apuesta clara por el deporte base. Yo siempre digo que no podemos tener la élite si no tenemos la base formada, formada no solo en el deporte, sino también en valores y por lo tanto el presupuesto de la Diputación está ahí, en formar deportistas y personas.