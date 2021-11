La selección española de balonmano arrancó la última fase de preparación para el Mundial que comenzará la próxima semana en España con una contundente victoria (35-15) sobre Eslovaquia, en un encuentro que las "Guerreras" dejaron sentenciado en apenas diez minutos de juego.

Con la lección bien aprendida tras los numerosos apuros que pasó hace apenas un par de meses para doblegar a las centroeuropeas en el choque que enfrentó a ambos conjuntos en Antequera, las del petrerí José Ignacio Prades salieron en esta ocasión dispuestas a no dar la más mínima concesión.

Especialmente en defensa, liderado por la dupla que conformaron Lara González y Eli Cesáreo en el eje central, el conjunto español ahogó por completo al ataque del equipo eslovaco. Y cuando este encontró algún resquicio en el entramado defensivo de las "Guerreras" siempre apareció al rescate una imponente Silvia Navarro. En los primeros diez minutos, la valenciana ya contabilizaba seis paradas en los primeros diez minutos de juego.

Con la portería blindada y la posibilidad de salir al contraataque el equipo español apenas tardó unos minutos en adquirir una cómoda ventaja de cinco tantos (7-2), que hacía presagiar una plácida velada para las de Prades. El mejor escenario para que el seleccionador pudiera poner a prueba todos los argumentos con los que afrontará el Mundial que arrancará la próxima semana en España.

Probaturas que dejaron claro que las posibilidades de éxito de las "Guerreras" en la cita mundialista se cimentarán, como ya es habitual, en la solidez defensiva del equipo español. Una faceta en la que España demostró contar con un refuerzo de lujo con la presencia de la pivote Kaba Gassama, que no sólo mezcló muy bien con Lara González en el eje central, sino que además evitará tener que hacer un cambio ataque-defensa dada su solvencia ofensiva.

Pocas conclusiones pudo, sin embargo, sacar el conjunto español en ataque, dada la defensiva endeblez defensiva de un equipo eslovaco, que apenas puso en aprietos a las jugadoras españolas. No obstante, volvió a destacar la claridad de ideas de la central Silvia Arderius a la hora de dirigir el equipo. Una tarea en la que José Ignacio Prades reservó este lunes a Alicia Fernández, que ni tan siquiera se quitó el chandal.

Una circunstancia que no impidió a España dejar sentenciado el encuentro al llegar el descanso, tras cerrar el primer tiempo con un contundente 19-8, que plasmó la superioridad de unas "Guerreras" a las que se les pudo poner pocos peros.

Ni tan siquiera las pérdidas de balón, una habitual lacra del equipo español, que las de José Ignacio Prades supieron reducir al máximo en los primeros treinta minutos de juego.

Como también supo corregir el equipo español la falta de acierto en el lanzamiento que ha acusado en numerosas ocasiones, gracias a la efectividad de jugadores como la extremo ex del Elche Jennifer Gutiérrez, que no erró ni uno solo de sus seis lanzamientos. Una circunstancia que permitió a España no sólo ya conservar su ventaja, sino ampliarla todavía más, como demostraron los diecisiete goles de diferencia (29-12) con los que las de José Ignacio Prades contaban superado el ecuador del segundo tiempo.

Notable diferencia que convirtió en un mero tramite los minutos finales para un equipo español, que se encontrará con mucha mayor resistencia en el choque que le enfrentará este sábado (18:00) con Polonia y, sobre todo, el domingo (13:00) con Alemania.

Ficha técnica:

35 - España: Navarro; Carmen Martín (3), Almudena Rodríguez (3), Cesáreo (2), Lara González (2), Barbosa (2) y Jennifer Gutiérrez (6, 1p) -equipo inicial- Castellanos (ps), Arderius (1), Campos (-), Laura Hernández (-), Etxeberria (2), Sole López (4, 1p), Gassama (3), Alicia Fernández (-), Ainhoa Hernández (4), Espínola (1) y Arcos (2)

15 - Eslovaquia: Medvedova; Pocsikova (-), Lancz (2), Bizik (-), Nemethova (1), Bizikova (4p) y Trunkova (2) -equipo inicial- Ivanytsia (ps), Oguntoyova (ps), Rebicova (2), Popovcova (-), Hudakova (-), Bajciova (2), Holejova (1), Szarkova (-), Dulinova (-), Stefanikova (1)

Marcador cada cinco minutos: 4-1, 7-2, 10-2, 14-4, 15-4 y 19-8 (Descanso) 22-9, 26-11, 28-12, 30-13, 32-15 y 35-15 (Final)

Árbitros: Tania Rodríguez y Lorena García (España). Excluyeron por dos minutos a Gassama y Barbosa por España; y a Lancz y Rebicova por Eslovaquia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del Torneo Internacional de España disputado en el pabellón Felipe VI de Boadilla del Monte ante unos 600 espectadores.