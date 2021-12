Las ‘Guerreras’ debutarán este miércoles en la Ronda Principal del Mundial frente a Japón, tras cosechar un pleno de victorias contra Argentina, China y Austria. En dos de los tres partidos el trofeo MVP fue a parar a manos valencianas. Silvia Navarro, guardameta nacida en València hace 42 años, fue la mejor en la jornada inaugural, mientras que Paula Arcos, natural de Petrer, sobresalió por encima de todas en la goleada a la desconocida selección china.

Hace unos días, SUPER dialogó con ambas, con la mujer más veterana de todo el Mundial, y con la ‘bebé’ de la selección española. Una y otra, Paula y Silvia, simbolizan la eficiente mezcla entre la juventud impetuosa y la sabia experiencia dentro de un grupo que "pasito a pasito" busca el primer oro en el palmarés femenino español.

Torrevieja, la "jugadora extra que suma"

Para Paula Arcos, los Juegos Olímpicos de Tokio, a miles de kilómetros de casa, fueron su primera aventura con la Selección. Ahora, en cambio, puede compartir en las redes sociales los vídeos de sus familiares y amigos animando antes de cada partido en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, a menos de una hora en coche de su Petrer natal. «Es una pasada jugar en nuestro país con la familia y los amigos tan cerca de nosotras». La fórmula propuesta por el seleccionador, José Ignacio Prades, también petrerí, está dando frutos. «Antes del Mundial nos dijo que disfrutáramos, disfrutar nosotras y hacer disfrutar a la gente», relata Silvia Navarro. Y hasta ahora, como vaticinaba una de las capitanas del equipo, la afición está siendo «la jugadora extra que suma».

En opinión de las dos, Prades es una de las claves. «Aporta continuidad asumiendo el listón que le dejaron. Es un técnico que sabe muchísimo de balonmano y lo está haciendo a la perfección. Nos está compenetrando a todas muy bien», dice Navarro. «Entiende mucho de este deporte, estoy muy contenta de que esté aquí. José nos ayuda a luchar por todo lo que queremos conseguir en el Mundial», añade Arcos.

¿Cuál es ese objetivo?

En la colección de medallas de Silvia Navarro hay cuatro del total de cinco de España: bronce en el Mundial 2011, bronce olímpico en Londres 2012, plata en el Europeo 2014 y plata en el último Mundial 2019. La portera, que encarriló con sus paradas en la primera mitad el triunfo ante Austria, no esquiva la pregunta sobre el deseado oro. «Es mi sueño y el de cualquier ‘guerrera’. Pero vamos pasito a pasito, el pensar más allá sería un error». Tras casi una vida dedicada al balonmano, la valenciana sabe perfectamente que el oro del balonmano es de los más difíciles de lograr por la amplia variedad e igualdad entre los aspirantes. «Es muy complicado. Suele decirse que el Mundial es más asequible que un Europeo... yo llevo muchos mundiales y europeos y en todos estos campeonatos veo la misma dificultad, igual que en unos Juegos Olímpicos».

La similitud entre el Mundial y la Olimpiada, según explica Paula Arcos, se agudiza desde la Ronda Principal: «Se dice que los Europeos son más cañeros, por la enorme calidad que hay en Europa. Aunque, una vez pasas a la ‘Main Round’, y luego a los cuartos, la cosa se pone seria». «En Tokio terminamos fastidiadas. El resultado no fue acorde con nuestro juego y el equipo tiene muchas ganas de quitarnos ese ‘regustín’ amargo, vernos en unos cuartos, unas semis y seguir soñando, porque nosotras podemos. Veo muy centrado al equipo, demostrando desde el TIE y en estos primeros partidos que lo de los Juegos no ha afectado en nada en lo psicológico».

En la lucha por el oro, aparecen como rivales las «grandes potencias», Noruega, Francia, Rusia o Países Bajos. Las neerlandesas se proclamaron campeonas del mundo en la final de Kumamoto de hace dos años frente a España. El 15 de diciembre de 2019, en los últimos segundos del partido, el oro se paseó por las manos de las ‘Guerreras’ y se evaporó tras una decisión polémica de las colegiadas. «Me costó muchísimo volver a ver aquel partido, como más de un año para ponérmelo por la tele. El deporte es así, debes reponerte y no guardar rencor. Como digo yo, tienes que seguir reciclándote y renovándote. Conseguimos una plata para el recuerdo», reflexiona Silvia.

Precisamente, ella ha sabido reciclarse al final de cada etapa para ser hoy la jugadora más veterana del Mundial. «No pienso en cuánto voy a durar. Me levanto y digo, ‘he sumado un día más’. No pienso en el día de mañana ni en la semana que viene. Sí tengo en mente a mi ‘pequeñajete’, Unai, que tiene ocho años y el chiquillo me está diciendo que me lo deje, el pobre está más harto de los viajes que yo... No tardaré mucho tampoco», admite la portera de España que, como prosigue, tiene el balonmano «metido en las venas».

La carrera de Paula, al contrario, se encuentra en su punto de inicio. Tras el estreno en unos Juegos, estos días deslumbra en el Mundial de casa. «Estoy un poco en ‘shock’ con todo lo bueno de este año. Está siendo increíble», dice la lateral derecha. «Hoy en día, me siento más tranquila en la Selección, con más entrenamientos y partidos, y conozco mejor cómo defienden y atacan mis compañeras. Es un placer ‘crecer’ al lado de las veteranas, de ‘guerreras’ que saben tanto de esto. Yo aquí soy una esponja que absorbe todos los consejos que me dan», concluye Arcos, que el 21 de diciembre cumplirá 20 años.