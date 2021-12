El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto cayó 26-23 ante el Handbol Esplgues. Primera victoria en Liga de los catalanes, en un partido que comenzaron ganando los locales y no pudieron remontar los rojiblancos. A pesar de la derrota, los chicos de Toni Malla siguen en 5 posición con 10 puntos, es decir puestos de ascenso a ASOBAL.

El partido comenzó con el equipo local imponiéndose en el electrónico. Un Esplugues necesitado de puntos y fuerte en casa no puso las cosas nada fáciles a los rojiblancos. No fueron suficientes los goles de Nolasco(4), Alfonso(3) y Del Valle(4) para darle la vuelta al marcador y se marcharon al descanso 14-12.

Tras el paso por vestuarios, los rojiblancos siguieron dos por debajo hasta que dos exclusiones seguidas de Manzano y Sedano, dio alas a los catalanes para irse de 5 tantos. Volvieron a recortar distancias los de Toni Malla, con los goles de Soares(4), Díaz Ledo(2) y Del Valle, pero cuando se pusieron a 2 tantos, otra vez fallos de cara a puerta hicieron que los locales volvieran a coger distancias y finalmente se fueron de vacío de Esplugues.

El entrenador rojiblanco ha expresado tras el choque: "Estoy cabreado porque creo hemos salido a estipular, a ver que ocurría. Estoy enfadado por la actitud, hay que saber dar un paso adelante. No se pueden fallar tantos lanzamientos cuando además sabemos como actúa el portero. Supongo que el lunes las cosas se verán de otra forma. Lo único positivo es que los resultados de esta jornada han ayudado a que sigamos quintos, punto. El partido contra Málaga es una final porque además los puntos los arrastraríamos de estar arriba. No podemos salir al campo a estipular. Hay que salir a ganar los partidos con confianza, con actitud, con agresividad y no la hemos tenido mientras que ellos sí. Ellos sabían que era una última bala para levantar la cabeza y lo han hecho bien. Hemos jugado precipitados, nerviosos y poco maduros. Cosas que habíamos corregido volvemos a hacerlas. Hay que seguir trabajando y mejorar. Este equipo no se cansa de trabajar y queda mucha liga y seguir mejorando que es lo único que podemos hacer’".

FICHA TÉCNICA:

Finestrelles SC Handbol Esplugues: Roberto Casero, Ferran Cisneros (2), Victor Torres (3), Jon Enguino (1), Victori García, Juan Antonio Guzman, Pol Calvo, Carlos Martín (1), Mario Rivas (3), Sergi Guma (6), Hector Fortuño (3), Ignacio Santos, Pol Casanovas, Sergi Pérez (2), Marc Bisbe (1), Marti Palet (4).

Fertiberia BM Puerto Sagunto: Ignasi Admella, Alfonso (3), Ortega (2), Del Valle (4), Aron Díaz Ledo (2), Cunha (1), Soares (4), Del Rincón, Daniel Martínez, Nolasco (4), Manzano (1), Daniel Sedano, Luis Arnau, Poveda (2), Matic Pangerc.

Parciales: 2-1, 5-4, 8-5, 11-7, 12-9, 14-12, 16-13, 17-16, 21-16, 21-17, 22-19, 26-23.

Árbitros: Jorge Rodríguez y Alejandro Núñez. Excluyeron por el Esplugues a Marti Palet. Y por el Fertiberia BM Puerto Sagunto a Alfonso, Del Valle, Manzano (2), y Sedano.