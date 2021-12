Paula Arcos no se esperaba el premio de 'MVP' como mejor jugadora del partido de cuartos de final ante Alemania. Pero sus cuatro goles, dos de ellos en un momento clave del encuentro, ayudaron en la remontada junto a los goles de Carmen Campos y las paradas de Merche Castellanos sobre todo. Con solo 19 años, atendió a Teledeporte emocionada y entre lágrimas, y entre el consuelo de otra compañera.

"Estoy muy contenta por todo el trabajo que lleva haciendo el equipo, cogimos muy buenas sensaciones ganando el partido de Alemania (en el torneo internacional previo al Mundial), y eso nos ha dado mucha confianza para jugar este partido, y al final hemos conseguido esta victoria", acertó a decir tras la séptima victoria en este Mundial de casa.

"Tenemos una semifinal y vamos a dejarnos la vida, aquí no se regala nada. No preferimos a nadie, queremos llegar a la final, y si no el tercer puesto lo lucharemos como nunca" Paula Arcos

"Siempre que salgo al campo intento dar el cien por cien de mí, intentar corregir errores y aportar toda mi fuerza. Y he tenido la suerte de colaborar mucho con el equipo y marcar esos cuatro goles, con dos seguidos que hicieron al equipo creer", añadió la debutante en un Mundial y que se estrenó con las Guerreras en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La petrelense es la mano derecha sobre la cancha de José Ignacio Prades, con el que empezó en el Elche y con el que sigue esta temporada en el Atlético Guardés, pues el seleccionador, también de Petrer (Alicante) como el Hispano Gedeón Guardiola, compagina ambos cargos.

Ahora solo quiere pensar en seguir adelante y luchar por las medallas, sea cual sea el rival del viernes. "Tenemos una semifinal y vamos a dejarnos la vida, aquí no se regala nada. No preferimos a nadie, queremos llegar a la final, y si no el tercer puesto lo lucharemos como nunca", concluye.

Carmen Campos: "Si queremos ser campeonas del mundo hay que ganar a todas"

Carmen Campos, por su parte, brilló con sus siete dianas, sin la presión de ser debutante en un gran campeonato internacional. "Tenía muchísimas ganas de jugar este partido y pasar a semifinales, que nunca he jugado en un campeonato", comentó la madrileña.

"Desde que empezamos hemos ido partido a partido, paso a paso, no queríamos pensar más allá, pero hemos ganado y no nos conformamos con estar en semifinales, Ya que hemos llegado hasta aquí vamos a por todo. Si queremos ser campeonas del mundo hay que ganar a todas", añadió con un acierto de cien por cien desde los 7 metros, en su línea en todo el Mundial.

Prades: "Hemos reaccionado muy bien al golpe inicial"

José Ignacio Prades destacó la victoria pero sobre todo la reacción del equipo con el 0-4. "Independientemente del resultado, la exigencia de hoy era máxima. Creo que hemos ido de menos a más, hemos reaccionado muy bien al golpe inicial", aseguró. "Alemania ha comenzado muy fuerte. Nosotros no hemos entrado bien, nos ha costado leer su trabajo defensivo. Ha costado mucho meter el primer gol, la clave era mantener la calma y tener ese punto de paciencia", afirmó.

Prades añadió que era fundamental parar la dinámica negativa de salida: "Había que eliminar y tranquilizar un poco al grupo. Felicito a mi equipo por el trabajo hecho. Estamos muy felices por el pase a las semifinales", dijo el seleccionador español, que restó presión a las suyas para el viernes: "Creo que, independientemente del rival (Rusia o Noruega), va a ser complicado. No podemos elegir el rival, pero estoy seguro que ellas tampoco estarán satisfechas de que les toque España. Lo que está claro es que son dos equipos muy fiables".