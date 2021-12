Llega la hora de la verdad para las Guerreras, que este viernes en Granollers, como hace dos años en Kumamoto (Japón), se medirán en su cuarta semifinal mundialista a Noruega, en busca de su segunda final consecutiva (20:30 horas, Teledeporte). España, bronce en Brasil 2011 y plata en Japón 2019, tumbó entonces contrapronóstico a la actual campeona de Europa (28-22). Noruega vuelve a ser favorita, aunque las de José Ignacio Prades tienen a su favor el factor cancha del Palau d’Esports de Granollers y su gran estado de forma en todas sus líneas, a pesar de la transformación obligada de muchas de sus jugadoras para suplir la baja de la lesionada Lara González.

Desde Silvia Navarro, con 42 años la más veterana del equipo y del Mundial, a la también valenciana Paula Arcos, que cumplirá 20 el próximo martes, y MVP del partido de cuartos ante Brasil con cuatro goles, pasando por la capitana Carmen Martín, de la que la IHF recordaba que el domingo cumplirá 250 partidos con España desde que debutó cuando Paula Arcos apenas había cumplido cuatro años y con solo tres participaciones previas de la selección en Mundiales.

"Se puede pensar que están un peldaño por encima, pero para ganarnos tendrán que estar muy bien" Silvia Navarro - Portera de la selección española

España se ha hecho grande desde entonces de la mano de Jorge Dueñas primero, luego de Carlos Viver y ahora del petrelense José Ignacio Prades, coleccionando también dos platas continentales (2008 y 2014) además del bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Ante Noruega está el billete a la final, o al partido por el bronce en el que nadie quiere pensar sin haberlo intentado este viernes hasta el minuto 60, igual que en los siete partidos anteriores de este Mundial tras los que siguen invictas. Sería la quinta gran medalla para Silvia Navarro.

«Se puede pensar que (Francia, Dinamarca y Noruega) están un peldaño por encima de nosotras, pero para ganarnos tendrán que hacerlo muy bien», dijo la portera del Proyecto FER y en la actualidad jugadora del Rocasa Gran Canaria. «Tenemos que afrontar el partido con la misma mentalidad de siempre: minuto a minuto, jugada a jugada, ataque tras ataque, defensa tras defensa. Haber ido partido a partido, paso a paso, nos ha llevado a semifinales. Ahora no tenemos que pensar si Noruega es favorita. No podemos permitirnos que este tipo de interferencias nos descentren», añadió en declaraciones al Proyecto FER.

"Es mi primer Mundial y todo me está desbordando, pero queremos más, vamos a por la medalla" Paula Arcos - Lateral de la selección española

Paula Arcos, también deportista FER y ojito derecho de Prades sobre la cancha tanto en la selección como en el Atlético Guardés, donde miitan, y en el pasado en el Elche, no siente la presión pese a su juventud y su debut como guerrera en Tokyo 2020. Quizá ayuda el sentirse bien arropada desde la grada: «Es mi primer Mundial. He jugado seis partidos cerca de casa y con mi familia en la grada. Estamos en semifinales, necesitábamos resarcirnos de lo que nos ocurrió en los Juegos de Tokio. Todo esto me está desbordando, pero queremos más, vamos a por la medalla», afirmó la jugadora de Petrer.

Ambas sueñan con una medalla que será también de Lara González, a la que no olvidan y que causó baja por una fractura en el dedo anular de su mano derecha, ya operada. «Lamentamos mucho lo que le ocurrió a Lara, pero que sepa que nos acordamos permanentemente de ella. Todo lo conseguido y todo lo que pueda llegar, ojalá sea una medalla, también será suyo», apuntó Silvia Navarro.

Noruega, más que un 'hueso'

Pocos equipos castigan más los fallos del rival que la selección de Noruega, que convierte cada mínimo error en un letal contragolpe de la mano de las veloces Sanna Solberg y Camilla Herrem. Una circunstancia que obligará a las de José Ignacio Prades a cuidar como nunca la posesión del balón sin perder la velocidad y fluidez necesaria en la circulación para poder generar espacios en la defensa noruega.

José Ignacio Prades: «Hay que ser fieles a nuestro estilo y valores» El seleccionador español valora «la ventaja de jugar en casa» y apela a «ser fieles al estilo de las guerreras» ante una Noruega contra la que España ha ganado cinco veces y empatado otras dos en 27 partidos oficiales. «Cuando las cosas vayan mal, mirar a la grada y ver a tanta gente empujando supone un alivio para el equipo. Vamos a intentar ser fieles a nuestros valores y nuestro estilo, trabajar desde la defensa, sabiendo que va a ser muy difícil contrarrestar el juego de Noruega». Las escandinavas llegan con seis victorias y un único empate ante Suecia (30:30) en la Main Round.



Las escandinavas llegan a la cita con todas sus estrellas a disposición, empezando por la lateral Nora Mork, una de las mejores jugadoras del mundo, que no pudo disputar el pasado Mundial de Japón por lesión. Pero Mork, que suma ya 30 goles en el campeonato, no será la única preocupación del equipo español, que no deberá perder de vista a la pivote Kari Brattset, ni mucho menos a la central Stine Oftedal, una inteligentísima jugadora que lee, como pocas, las necesidades del juego.

Sin olvidar, como no, a las porteras Silje Solberg y Katrine Lunde, esta de 41 años, solo superada por Silvia Navarro, así como a la joven central Henny Reistad, una de las grandes revelaciones del campeonato, que confirma la inagotable fábrica de talento que es el balonmano noruego.

Dinamarca-Francia, para abrir boca

España y Noruega saltarán a la cancha del Palau d'Esports de Granollers sabiendo su rival en la final del domingo o en el partido por el tercer y cuarto puesto. Y es que la jornada de este viernes la abrirá la otra semifinal entre Dinamarca y Francia (17:30 horas, Teledeporte).