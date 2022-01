Enfrente tendrá un hueso, Dinamarca (18:00 horas, Teledeporte), a la que nadie quería, actual campeona del mundo y subcampeona olímpica después de eliminar en sendas semifinales, en Tokyo 2020 y en el Mundial de Egipto a los de Jordi Ribera, condenados a dos bronces más en un palmarés histórico que aspiran a ampliar en este Europeo. La selección danesa solo flojeó en los últimos minutos ante Francia, cuando se dejó remontar cinco goles para caer por la mínima y pasar a semifinales como segunda de grupo.

España, en plena transición con hasta cinco debutantes en un Europeo, mantiene tres auténticas vacas sagradas que pueden hacer historia, entre ellos el valenciano Gedeón Guardiola, que ha heredado el brazalete de capitán de Raúl Entrerríos, que se retiró tras los Juegos Olímpicos con 10 medallas en grandes torneos internacionales, récord absoluto entre los Hispanos, y 279 partidos, a solo uno del techo de David Barrufet.

Gedeón Guardiola ha alcanzado ya 179 partidos con la selección, lo que le ha llevado junto a Joan Cañellas, con 211, hasta el Top-20 de jugadores que más veces han vestido la roja, con Jorge Maqueda muy cerca con 175 partidos.

Sin embargo, es en el palmarés donde el valenciano y los otros dos hispanos pueden dar el salto nada menos que al Top-5 de medallistas, igualando las ocho de Viran Morros y de Demetrio Lozano. Con un matiz. El pivote de Petrer, bronce en los Juegos Olímpicos, oro y bronce en Mundiales, y doble oro, plata y bronce en Europeos, puede ser el primero, junto a Joan Cañellas, en colgarse cuatro oros en las tres grandes competiciones, aunque para ello hay que tumbar primero a Dinamarca y luego ganar una final que también buscan Francia y Suecia.

JUAN ALEMANY: "Me da mucho miedo Dinamarca, van a tope y es muy muy fuerte"

"Sé lo que es ser capitán, lo que implica y el orgullo que da. Y cuando le oigo hablar a Gedeón sé lo que siente. Pero es que está haciendo un currículum, a nivel de equipo, de medallas y títulos que veo muy difícil que vaya a haber otro jugador valenciano así. Yo soy el máximo goleador de toda la historia, y mejor jugador de la liga tres años, eso son títulos personales, pero a nivel de grupo, va a ser casi imposible que superen a Gedeón. Y qué honor", comentaba el valenciano Juan Alemany a SUPER días atrás, antes de que España cerrara la Main Round con su victoria frente a Polonia.

Juan Alemany es considerado uno de los mejores deportistas de la Comunidad como lateral y "nueve" de equipos como Marcol y Avidesa, además de jugar tres Mundiales, un Europeo y los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Dice de Gedeón Guardiola que "su aportación es valiosísima. En defensa es el número uno, pero está rascando minutos en ataque, que antes no lo hacía y marcando goles. Ahora mismo el papel de Gedeón es fundamental". Y antes de conocer los cruces ya advertía del peligro de Dinamarca: "Me da mucho miedo Dinamarca. La he seguido todos los partidos y van a tope. Es muy muy fuerte. A Francia se ha visto que se le puede ganar".