El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto logra una nueva victoria 32-30 al Handbol Sant Quirze. Los rojiblancos siguen invictos en lo que llevamos de año y se ponen con 20 puntos apuntando a lo alto de la clasificación. Siguen cumpliendo su objetivo de estar entre los 5 primeros clasificados que pelearan en la segunda fase por el ascenso a la Liga ASOBAL.

El partido comenzó con un equipo rojiblanco un poco frío. Las imprecisiones en ataque sumadas a las paradas del portero de Sant Quirze hicieron que el equipo visitante se pusiera por delante en el electrónico. Pero pasado el primer cuarto de hora del choque, gracias a las paradas de Admella y los goles de Ortega, Alfonso y Del Rincón los de Toni Malla dieron la vuelta al marcador. El entrenado de Sant Quirze paró el choque, pero los rojiblancos estaban enchufados en ataque y doblaron la ventaja sobre el marcador. Los de Sant Quirze intentaron recortar un poco la distancia y se marcharon al descanso 17-12.

Tras el paso por vestuarios, el Fertiberia adquirió una renta importante que hizo que Toni Malla hiciera rotaciones. El Sant Quirze apretó e intento igualar el choque hasta el final, pero no fue posible con un Fertiberia que aguantó el tipo con su afición que les animó hasta el final.

El entrenador rojiblanco, Toni Malla, expresó: "En líneas generales no hemos hecho un buen partido. Hoy se ha notado que la gente estaba como agotada en acciones, no hemos estado solidos. A pesar de no hacer un buen partido, sobre todo en defensa el equipo ha sabido ganar. Hemos sumado dos puntos que nos acercan a nuestro objetivo de estar entre los 5 primeros. Hay que hacer un poco de autocritica y a seguir trabajando para conseguir ganar al Eón que nos puede clasificar matemáticamente para estar en la fase que peleará por el ascenso a ASOBAL".

Hay que hacer un poco de autocritica y a seguir trabajando para conseguir ganar al Eón que nos puede clasificar matemáticamente para estar en la fase que peleará por el ascenso a ASOBAL Toni Malla - Entrenador del Fertiberia Puerto Sagunto

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia BM Puerto Sagunto: Ignasi Admella, Alfonso (5), Alex Ortega (5), Del Valle (3), Aron Díaz Ledo (2), Valter Soares (3), Del Rincón (5), Daniel Martínez, Adrián Nolasco (3), Javier Manzano (3), Daniel Sedano (1), Luis Arnau, Poveda (2), David López Ortego, Matic.

Handbol Sant Quirze: Alejandro, Joan Blanco, Ricard Reig (2), Carlos Pueyo (3), Oriol Blanco (5), Oriol Fernánez, Daniel Navarro Gerard Esparza, Marc García (5), Natan Moreno (6), Sergi Navarro (1), Alez Malid (4), Gonzalo Romero (1), Nil Guiteras, Alex Berbel (3), Salvatella.

Parciales: 0-3, 4-4, 7-7, 10-8, 14-8, 17-12, 18-14, 22-17, 27-20, 29-26, 31-28, 32-30

Árbitros: Excluyeron por el Fertiberia a Ortega, Soares (2), Nolasco y Poveda. Y por el Sant Quirze a Oriol Blanco y Alez Malid.