El Balonmano Benidorm disputa este miércoles en el Palau (20:00 horas) el encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey con el reto de lograr una remontada épica ante el Bidasoa Irún, rival ante el que cayó derrotado por siete tantos en la ida (33-26).

El equipo que dirige Fernando Latorre se había marcado como reto repetir clasificación para la fase a ocho de la Copa, ronda en la que ha competido en las dos últimas temporadas, llegando a ser subcampeón en 2020.

Sin embargo, la empresa se antoja muy complicada, ya que el conjunto vasco logró en la ida una renta importante que obliga al Benidorm a una gesta sin precedentes en su historia reciente.

El Benidorm, acabó 2021 en uno de los mejores momentos de su historia al lograr seis victorias consecutivas, cinco en Liga y una en Copa, pero en 2022 acumula pleno de derrotas en los dos partidos disputados.

El conjunto alicantino afrontará el partido con la baja de José Mario Carrillo y la duda de Álvaro Ruiz, con problemas físicos.

Latorre indicó en la previa del encuentro que la eliminatoria está "difícil, pero no imposible".

"No vamos a salir derrotados. Vamos a intentar que el partido nos sirva va para coger sensaciones", explicó el alicantino, quien dijo que la gran diferencia con respecto a antes del parón está "en la efectividad en el lanzamiento".

"No hay tanta diferencia con el punto al que queremos llegar. Tenemos que ir mejorando poco a poco aspectos positivos y ofensivos. Si nos sale un buen partido, y ellos no están cómodos, por qué no soñar", se preguntó el técnico.

Los precedentes no juegan a favor del Benidorm, que ha caído en dos de los tres cruces ante Bidasoa Irun.

La única vez que se enfrentaron en una eliminatoria a ida y vuelta, en 2017, sí hubo remontada, pero fue el conjunto vasco el que fue capaz de superar en su pista los siete goles de renta con los que viajó a Irun el Benidorm.