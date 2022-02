Shandy Barbosa vuelve a casa y lo hace además jugando con el Club Balonmano Morvedre. Una de las estrellas de las guerreras jugará en España y lo hará para ayudar al club saguntino a permanecer en Liga Guerreras Iberdrola. Incorporación de lujo para el equipo valenciano, que convierte a Barbosa en su estandarte para tratar de conseguir su objetivo de la permanencia. La internacional española llega a Sagunto después de cuajar un gran Mundial con las Guerreras, que consiguieron siete victorias consecutivas y solo Noruega y Dinamarca les privaron de alcanzar una nueva medalla.

Barbosa fue la segunda máxima goleadora del Mundial con 44 tantos. Demostró estar en un gran estado de forma, como también lo ha confirmado con sus excelentes actuaciones en el que hasta hoy era su equipo: CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud.

Pocas presentaciones necesita una de las jugadoras más destacadas de la historia de la Selección Española de Balonmano. Autora de 636 tantos con las Guerreras, subcampeona de Europa en 2014, subcampeona del mundo en Kunamoto 2019 y mejor lateral izquierda del Mundial son solo algunos datos que la avalan.

Además, Barbosa es una referente para las deportistas que quieren ser madres, ya que ha demostrado que se puede formar una familia sin dejar de ser una excelente profesional. Ahora ha decidido volver a casa, estar cerca de sus seres queridos y seguir disfrutando del deporte que tanto adora. No cabe duda de que su calidad y esfuerzo harán de Morvedre un equipo más completo y competitivo.

El Club Balonmano Morvedre y la Liga Guerreras Iberdrola están de enhorabuena por la llegada de una lateral de las características de Shandy Barbosa y con un palmarés tan espectacular.

"¡Vuelvo a casa! Después de 15 años fuera necesitaba pasar un tiempo cerca de mi familia, lo más importante para mí. Mi intención no era jugar pero el BM Morvedre, un club al que le tengo un mucho cariño, me ha pedido que le ayude a cumplir sus objetivos y no me puedo negar", comentó Shandy Barbosa. "Estoy muy contenta de estar aquí. El reto que el club tiene de mantener la categoría en Liga Iberdrola es muy difícil, pero no es imposible y vamos a trabajar todas para lograrlo", añadió.

Primera final por la permanencia

El BM Morvedre abre la jornada este sábado en su visita a Handbol Sant Quirze (18:00 h) en un encuentro que se postula como una auténtica final por la permanencia. Undécimo con 6 puntos, el equipo saguntino se sitúa a 4 de la salvación, que marca Zubileta Evolution Zuazo. El equipo vallesano, también inmerso en esa pelea, se sitúa justo por debajo de Morvedre, a dos puntos. El choque se postula, por tanto, como un encuentro clave en las aspiraciones de ambos equipos por mantenerse en la máxima categoría una temporada más. Un partido en el que podría debutar ya Shandy Barbosa.

La lucha por los puestos europeos continúa en un choque directo entre el quinto y el séptimo clasificado. El Mecalia Atlético Guardés de José Ignacio Prades y Paula Arcos recibe en A Sangriña al Visitelche.com Elche de Joaquín Rocamora, recién renovado por el club ilicitano. Dos puntos separan en la tabla a locales y visitantes, que mantienen una trayectoria irregular en esta segunda vuelta. La sorpresiva derrota de Elche en Carrús ante Zuazo la pasada jornada (24:27) y su eliminación en los cuartos de semifinal de la European Cup, sirven como aliciente para reivindicarse ante un rival directo en la lucha por las plazas que dan acceso a las competiciones continentales. Mecalia Atlético Guardés, que descansó la semana pasada por el aplazamiento del derbi gallego ante Conservas Orbe Rubensa Porriño, tratará de dar un golpe para poner tierra de por medio y buscar escalar en la clasificación.