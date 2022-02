Sin concesiones. Los Hispanos Juveniles han mostrado todas sus cartas, su mejor versión, desde el primer minuto hasta el último del torneo. Y ello ha traído consigo otro éxito, otro histórico resultado: campeones en el Campeonato Mediterráneo 2022. Diez partidos, diez victorias, todas ellas con solvencia, para revalidar un título que ya había logrado la generación anterior en 2020.

Egipto había sido el único rival capaz de ganarle un solo cuarto a la selección española a lo largo de todo el torneo, y a su vez el que había caído por la menor diferencia de goles -4- contra los, a la postre, campeones. Una final entre dos grandes equipos que, sin embargo, pronto se iba a decantar del lado de los de Daniel Sánchez-Nieves, con un parcial de 4:0 con el que los Hispanos Juveniles declaraban todas sus intenciones. Reaccionarían los egipcios y se pondrían a tan solo un gol (6:5), pero España volvía a meter la directa: los cambios de defensa 6:0 y 5:1, y la intensidad en la retaguardia, incluso en situaciones de inferioridad, daban sus frutos a los jóvenes españoles, que podían correr y responder con otro parcial de 6:0. Ventaja de 7 al final del primer cuarto (12:5).

La igualdad iba a imponerse en el segundo cuarto, con una selección de Egipto más asentada sobre la pista del THF Sports Hall de Ankara. En los primeros compases del mismo, los egipcios tomaban la iniciativa en el marcador pero de forma mínima; eso sí, con 4:5, los Hispanos Juveniles volvían a apretar un punto más y ponían tierra de por medio con un parcial de 4:0. La renta se elevaba hasta los 10 tantos, algo prácticamente insalvable para un rival que tan solo podía tratar de responder a los golpes que una y otra vez asestaba la selección española (27:17).

En el tercer cuarto, con esa ventaja psicológica de 10 goles reinando en el luminoso, los Hispanos Juveniles se dedicaron a seguir divirtiéndose sobre el 40x20, manteniendo esa versión que les ha llevado a levantar el título. Buenísimas sensaciones para una Generación 2004/2005 que en tan solo dos torneos ha dejado muchos detalles de lo que podemos encontrarnos en el futuro, y sobre todo, de que en los próximos tiempos seguiremos disfrutando de este grupo. Poco importaba la diferencia de goles final: España volvía a ser campeona tras derrotar con solvencia a Egipto (40:29). El Campeonato Mediterráneo 2022 es suyo.

Finalizado el choque, y con el título bajo el brazo, el seleccionador nacional Daniel Sánchez-Nieves hacía balance tanto de la final como de todo el torneo: "otro partidazo para cerrar el torneo, la verdad es que estamos muy contentos, creo que este grupo tiene algo especial, no solo por su calidad y cantidad de recursos sino por su actitud, generosidad y compromiso entre todos. El planteamiento en defensa ha sido casi perfecto y desde el principio hemos podido romper el partido, todos han podido participar; Egipto no ha bajado los brazos pero no les hemos dado opción, la verdad es que nos hemos empleado a fondo para conseguir un éxito que es de todos: de ellos, de los clubes, del programa de tecnificación, de los CAR... Veremos qué pasa en el futuro, pero creo que nos darán muchas alegrías".

Creo que este grupo tiene algo especial, no solo por su calidad y cantidad de recursos sino por su actitud, generosidad y compromiso entre todos Daniel Sánchez-Nieves - Seleccionador nacional Juvenil

FICHA TÉCNICA | ESPAÑA 40:29 EGIPTO

España (12+15+13)

Álvaro Pérez (2) y Pau Panitti -portería-; Carlos Ocaña (4), Ferran Castillo (2), Jokin Aja, Marko Ojeda (1), Djordje Cikusa (6), Víctor Romero (2), Ezequiel Conde (3), Ian Barrufet (4), Jorge Barroso (5), Javier Miñambres, Alejandro Díaz, Petar Cikusa (5), Josu Arzoz (3) y Xavier González (3).

Egipto (5+12+12)

Wael (1), Emad (4), Moamen, Hossam (2), Marwan (2), Waleed, Azab (1), Ibrahim, Fahmi, Salah (2), Ahmed (3), Nagui, Adlaan (6), Mohamed (4), Taghian y Abdelghani (4).

​Árbitros | Milica Pavicevic y Sladjana Martinovic (Montenegro)