Una última bala le queda al Grupo USA H.Mislata UPV para conseguir la ansiada tercera plaza. El empate del Sant Vicent permite al equipo de Mislata depender de sí mismo para conseguirlo. Para hacerlo debe ganar al Elda la próxima semana sin repetir los errores que en la segunda mitad le sentenciaron en su derrota ante la Roca. Siete goles anotados y quince encajados son los datos de una segunda mitad donde el equipo se desconectó ante el juego de su rival. No fue el conjunto sólido y eficaz de la temporada.

La primera mitad no había sido brillante. Los dos equipos salieron con defensas intensas. El partido estuvo muy igualado. Hasta el minuto 15 dominó el conjunto de Mislata que llegó a disponer de tres goles de renta. Pero las catalanas nunca se rindieron y poco a poco fueron anulando las ideas de su rival. Recortaron esa ventaja y se pusieron por delante para llegar al descanso con 16-15 a su favor.

La irregularidad del equipo valenciano se puso en evidencia en el inicio de la segunda mitad. Las locales sumaban con facilidad goles a su cuenta mientras que su rival no conseguía ver la puerta. Las diferencias fueron aumentando con el paso de los minutos. No había claridad de ideas y el parcial de la segunda parte define el mal partido del equipo. Intento rehacerse el conjunto de Mislata pero no era el día para remontar, no era el día para ver la versión buena de un equipo que ayer no tuvo su tarde, sobre todo, en la segunda mitad. Al final derrota 30-22 y la buena noticia que hay posibilidad de revancha. Que es posible mantener esa tercera plaza la próxima semana en La Canaleta. Habrá que olvidar lo ocurrido hoy y recuperar el juego demostrado en la mayor parte de los partidos de esta temporada