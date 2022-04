Los partidos donde no hay nada en juego pueden salir aburridos o bonitos. El Grupo USA Handbol Mislata-Elda Prestigio era uno de esos choques donde el resultado no importa. Mislata tenia la tercera plaza asegurada y Elda la primera. No obstante, las locales querían acabar la temporada con el honor de ganar al líder y campeón de su grupo, las visitantes buscaban seguir en forma para la fase de ascenso. Quizá por eso el choque empezó con los equipos tratando de buscar la meta rival. Las defensas no podían con los ataques y eso que no era un partido sin intensidad. Inició bien Mislata pero apretó su rival para poner un poco de ventaja. Un par de imprecisiones llevaron a las alicantinas a ponerse por delante. El juego era rápido, con ritmo, con los dos equipos tratando de dar un buen espectáculo. En esa diferencia de dos y tres goles se movió el choque en la segunda mitad de la primera parte para llegar al descanso con ventaja de Elda de tres goles (12-15).

La segunda parte fue igual. Mismo guión y mismas ganas de hacer el partido vistoso. Cada arreón del equipo de Mislata era respondido por su rival con buenas jugadas. A la defensa local le costaba controlar a la pivote, a las visitantes parar el juego combativo de las valencianas. Las diferencias oscilaron de cuatro a dos goles e incluso pudo el Grupo USA empatar el enfrentamiento en un lanzamiento desde el extremo que se fue fuera por poco. Los ultimo minutos fueron como todo el partido intensos. No le llegó a Mislata para puntuar pero si para demostrar que es un equipo que no se rinde nunca, que batalla contra las adversidades. Al final 31-33