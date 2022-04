Las selecciones de la Comunitat Valenciana han sido recibidas por la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso tras sus éxitos en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas. Los combinados valencianos de balonmano, baloncesto, tenis de mesa y ciclismo han ofrecido sus triunfos a las instituciones de la Comunitat, encabezadas por Josep Miquel Moya, director general de deportes; y Juan Miguel Gómez, director de la FTA.

El balonmano valenciano estuvo representado por la selección Infantil Femenina, equipo que se alzó con el oro en el CESA de la Región de Murcia, y la selección Cadete Femenina, combinado que consiguió el bronce. Las jugadoras de ambas selecciones han conocido la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, un auténtico museo del deporte de la Comunitat Valenciana que recopila objetos de momentos históricos como el Mundial de balonmano femenino de 2021.

Miguel Ángel Valero agradeció a "la Generalitat Valenciana y a la Fundación Trinidad Alfonso su férreo compromiso por el deporte valenciano, especialmente por el fomento del talento en las categorías de base". El gerente de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana aseguró: "Sin el apoyo de las instituciones no podríamos desarrollar planes como PED Cheste o FER Futur, ni cosechar los buenos resultados y las medallas que conseguimos en los CESA".

Josep Miguel Moya quiso felicitar a “las selecciones y a los jugadores que habéis conseguido una medalla, pero no me quiero quedar solo con eso. Es importante el trabajo que se hace en las categorías inferiores, porque a veces la medalla la marca un detalle. Está claro que, en cualquier competición, si se consigue una medalla, mejor, pero no conseguirla no significa que no se esté trabajando bien". El director general de deportes de la Generalitat Valenciana mostró su más sincera "enhorabuena a todos, gracias por ser embajadores de la Comunitat de l’Esport. Estamos muy contentos de este proyecto que impulsamos junto a la Fundación Trinidad Alfonso y que está dando sus frutos”.

Juan Miguel Gómez ejerció de anfitrión y quiso “felicitar a las federaciones y a los deportistas por el enorme trabajo que están haciendo, además de fructífero, como hemos visto en estos campeonatos. Nosotros trabajamos para construir la Comunitat de l’Esport, pero esta sería imposible sin los deportistas, entrenadores y federaciones, así que os queremos agradecer al poyo y la implicación. Esta Comunitat de l’Esport se construye desde la base, apostando por la cantera y el futuro y tanto la GVA como nosotros y nuestro presidente, Juan Roig, estamos convencidos de que todo esto que entre todos estamos sembrando tendrá su reflejo en las categorías superiores". El director de la Fundación Trinidad Alfonso confía que "los jugadores y jugadoras que hoy están aquí los veamos en unos años formando parte del Proyecto FER, eso significará que seguido con esa progresión, que han sido llamados por las selecciones nacionales absolutas y serán los referentes para las generaciones que vendrán por detrás”.