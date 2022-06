Paula Arcos, a sus 20 años, es ya una jugadora consagrada. A una edad en la que la mayoría todavía está formándose, la alicantina ya es una de las mejores jugadoras del balonmano español. Así lo acredita su designación como MVP de la Liga Iberdrola de Balonmano, la máxima categoría. Un recocimiento que premia su gran actuación en la Liga 2021-2022 y que engrandece el palmarés de una jugadora que parece no tener límites.

¿Qué supone para usted haber sido elegida como ‘jugadora más valiosa de la Liga’?. Además es el segundo año que logra un reconocimiento importante ya que en 2021 se llevó el Trofeo Vicent Muñoz a la Mejor Jugadora de la Liga que otorgan los entrenadores por votación.

Sí es el segundo año que recibo un premio de este tipo y es algo que me alegra mucho y me da mucha confianza para afrontar nuevos retos, para seguir mejorando. Es el premio al trabajo y estoy muy agradecida porque me hayan elegido a mí. Estoy contenta de cómo ha ido el final de temporada.

Ganar un premio tan importante siendo tan joven, sólo 20 años es algo que no está al alcance de la mayoría ¿tiene un valor añadido?

La verdad es que no sé si soy la más joven que lo ha ganado pero la verdad es que como entré muy jovencita en la Liga, ya tengo experiencia . Todos esos años que estuve en categoría juvenil me ha hecho mejorar y madurar. He vivido experiencias desde muy joven y todo eso me ha hecho avanzar más rápido.

Porque, aunque es muy joven lleva ya 5 temporadas en la máxima categoría del balonmano español. Prácticamente ha madurado a la vez como persona y jugadora. ¿Nota esa evolución, cómo se refleja en la cancha?

Así es. Son ya cinco años, el tiempo pasa deprisa y tengo ya un buen bagaje. Cuando empiezas te fijas en tus referentes, en las veteranas. Intentas aprovechar todos los minutos. Jugar 10 minutos en un partido ya era un premio. Ahora, lógicamente los objetivos cambian, te exiges más. Intentas superarte cada día, mejorar. Si juegas 60 minutos, intentas cometer los menos errores posibles. Cuando vas avanzando deportivamente las metas también avanzan y cambian.

¿Cuáles han sido las claves para que haya sido elegida como MVP?

Creo que la clave está en el trabajo diario, ser muy constante y no tirar nunca la toalla.

El galardón individual tiene más mérito ya que no ha sido una temporada fácil para el Mecalia Atlético Guardés en el que ha militado hasta ahora.

Así es, a nivel de equipo ha sido una temporada muy complicada, hemos tenido que superar muchos obstáculos, muchas lesiones que nos han obligado a jugar con una plantillla muy corta, sin apenas descanso. Es una pena porque podíamos haber hecho mejor papel en la Liga. Lo único bueno de todo esto es que nos ha unido más como equipo. Hemos tenido que trabajar más para superar todas estas adversidades. Sin duda lo mejor ha sido que logramos llegar a la final de la Copa de la Reina cuando nadie, ni casi nosotras, apostábamos por ello. Estoy muy orgullosa del trabajo colectivo que hemos hecho

Ahora inicia una nueva etapa en uno de los clubes más potentes del balonmano español, el Bera Bera con el que se presentaba el pasado miércoles. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Lo afronto con un poco de miedo, los cambios siempre imponen. Es una nueva ciudad, un nuevo grupo de compañeras. Me tengo que adaptar a nuevos sistemas de juego. Pero también es algo que me motiva y me ilusiona. Hay que ser valiente, creo que es una decisión bien tomada. Me voy a un club muy profesional, en el que creo que puedo seguir creciendo como jugadora y llevarme una buena experiencia personal y ojalá podamos luchar por los títulos.

La despedida del Guardés fue muy emotiva, ovacionada por sus compañeras, su afición, le entregaron un ramo de flores en la concha... ¿cómo fue ese momento?

Fue muy emotivo. La verdad es que estoy yo más dolida que ellos pero creo que todo el pueblo, todo el club, mis compañeras y amigas, han entendido mi decisión. Me está costando bastante pero la vida del deportista es así. Los echaré de menos a todos pero también me ilusiona iniciar una nueva etapa.

¿Y no se ha planteado probar suerte fuera de España? ¿Ha tenido ofertas?

La verdad es que sí me planteo salir en un futuro pero creo que aún es pronto, por lo menos quiero estar un añito más en España. No sé si tendré la oportunidad de salir al extranjero a corto o largo plazo, el tiempo lo dirá pero sí es algo que está en mis planes,desde luego.

Usted deja el Guardés y también su entrenador, José Ignacio Prades que hasta ahora compaginaba el cargo con el de seleccionador. ¿Espera reencontrase pronto con él en la selección?

Sí,desde luego, tengo que seguir trabajando día a día y ojalá pueda seguir formando parte de la selección y me vuelva a llamar.

Con veinte años, haber participado ya en unos Juegos Olímpicos y en un Mundial, es un palmarés envidiable ¿lo hubiera firmado cuando empezó en la Liga?

¡Y tanto! He tenido la oportunidad de vivir grandes cosas con la selección. Ahora tenemos el Europeo en noviembre y ojalá podamos pelear por los primeros puestos. Estoy segura de que el equipo va a dar la cara.

¿Cómo ve el nivel de la Liga española? ¿Cree que ha mejorado en los últimos años?

Se está profesionalizando cada vez más pero aún falta mucho. Iberdrola está apostando mucho por nosotras, tenemos jugadoras españolas muy buenas jugando en el extranjero, algunas de ellas van a volver este año y eso creo que va a contribuir a subir el nivel. Económicamente en España estamos aún lejos de otros países. Muchas jugadoras cobran muy poco y así es difícil ser profesionales. En cualquier caso, soy optimista y creo que estamos avanzando. En España tenemos jugadoras muy buenas, como se ha demostrado con los resultados de la selección y creo que la Liga Guerreras va a más.

¿Cómo se plantea el verano?

Quiero descansar y desconectar un poco del balonmano. Seguiré yendo al gimnasio para no perder la forma y hacer alguna escapadita. Al Bera Bera me incorporaré ya el 27 de julio para iniciar la pretemporada.

¿Qué cree que puede mejorar?

Muchas cosas. Creo que todavía tengo que dar un salto físicamente. También tácticamente tengo mucho que mejorar, seguir mejorando tanto en defensa como en ataque.