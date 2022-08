El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ganó este viernes el primer amistoso de la pretemporada 30-27 ante el Ángel Ximenez Puente Genil de ASOBAL. Los rojiblancos fueron por delante en el marcador durante prácticamente todo el partido, a pesar de que Toni Malla dio minutos a todos sus jugadores, incluidos los del filial que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. Buenas sensaciones contra un equipo hecho para mantener la categoría en la ASOBAL que lleva varias semanas más de pretemporada que los rojiblancos.

El partido comenzó con un equipo rojiblanco que plantó cara a todo un equipazo de Asobal. Los de Toni Malla se pusieron pronto dos arriba con un buen trabajo defensivo y rápidos a la contra. A partir del minuto 8, los cordobeses dieron la vuelta al marcador, pero los porteños no bajaron los brazos y a falta de 5 minutos para que finalizara la primera parte, pusieron en tablas el electrónico. Ambos conjuntos rotaron a casi todos sus jugadores en los minutos finales de este primer tiempo y se fueron al descanso 14-12.

Tras el paso por vestuarios, los rojiblancos siguieron realizando un buen trabajo defensivo y corriendo en ataque. Los de Puente Genil intentaban remontar el marcador, pero en la portería también se encontraron con un Dani Martínez, recién campeón de Europa con la Selección Española Junior, que bajó la persiana. Los visitantes continuaron intentándolo hasta el final, y pese a que apretaron en los minutos finales la victoria del primer encuentro amistoso de pretemporada fue para el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto, que terminó el choque con un gol del juvenil Alberto Blasco.

Tras el choque, el entrenador, Toni Malla, expresó: "Estamos contentos, no por el resultado, sino porque a pesar de las rotaciones hemos destinado bien los recursos para los que habíamos preparado. Hemos estado muy concretos en temas defensivos que han salido. Eso significa que lo que hemos trabajado durante esta semana ha salido. Además a nivel de transición hemos hecho un buen partido y en ataque hemos estado muy ordenados. Muchos de los procedimientos del años pasado los tenemos en vena y al final se nota. Ellos tienen grandes jugadores pero nosotros tenemos ese punto de conjunción de equipo. No creo que hayamos sido muy superiores, no le doy bombo a la victoria, toca seguir trabajando como hasta ahora, que considero que lo estamos haciendo muy bien".