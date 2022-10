En 2018, la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana (FBMCV) puso en marcha el programa ‘Handbol Inclusiu’ para acercar el deporte a usuarios de salud mental como herramienta para conseguir la integración real en la sociedad. Durante estos cuatro años, el programa ha pasado de un club a contar con presencia en las tres provincias del territorio valenciano.

Gracias a la colaboración de clubes de balonmano y asociaciones de salud mental de toda la Comunitat Valenciana, más de un centenar de usuarios se benefician de una iniciativa que cada temporada suma más entidades. Durante el curso 2022-2023, el programa ‘Handbol Inclusiu’ estará presente en Alicante, Ontinyent, Alzira, Sueca, Mislata, Sagunt y Castellón con el impulso de las asociaciones de salud mental CREAP Valencia, SportSa, AVOCAM, AFDEM, ADIEM, AFARADEM, el Centro Ocupacional de Mislata y Cruz Roja.

Mauro Longarini, presidente del Balonmano Mislata, incide en que “hay usuarios a los que la actividad de balonmano inclusivo es la única actividad deportiva que realizan, lo que es una manera de introducirles en la vida saludable”. Para Nacho García, máximo mandatario del Balonmano Morvedre, es “especial poder contar con balonmano inclusivo en nuestro club, porque una de las principales apuestas de nuestra directiva al entrar que todas las personas que quieran jugar al balonmano puedan hacerlo, sin barreras”.

Manuel Monfort, vicepresidente del Balonmano Castellón, aseguró: “Estamos muy contentos de la acogida que estamos teniendo, porque es un gusto poder abrir las puertas del pabellón cada semana a más de treinta usuarios de tres asociaciones distintas de la ciudad”.

AVOCAM, entidad colaboradora del BM Morvedre, apuntó: “La participación de personas con discapacidad intelectual en estas dinámicas es un logro muy importante para la integración de colectivos, la salud física y también la mental”.

Aroa, usuaria de CREAP Valencia y jugadora del BM Mislata, conoció el balonmano “gracias a una amiga que me animó a probarlo y ahora me hace sentir muy bien, porque mientras juego estoy concentrada y me pongo en forma”.

AFDEM, entidad vinculada al BM Castellón, hace una valoración positiva del programa porque “la práctica deportiva se considera muy importante dentro de las rutinas de las personas con TGM ya que, mejora determinados síntomas, como son la apatía, la falta de iniciativa, baja autoestima, las alteraciones del sueño y el aislamiento social”.

Carmen Ajado asegura que la FBMCV busca “dar un paso más hacia la reducción de la desigualdad que viven las personas con trastorno mental grave las cuales quedan excluidas o apartadas de la práctica deportiva. Es una lucha contra el estigma que existe hacia esta población y por ello estamos realizando un gran esfuerzo para normalizar que en los clubes de balonmano haya equipos inclusivos. La responsable del programa ‘Handbol Inclusiu’ incide en “la gran acogida por parte de los clubes que trabajan con nosotros, lo que está animando a otros clubes a incorporar la línea de inclusivo en su estructura deportiva”.