Torrevieja (Alicante) celebrará el XXV Torneo Internacional de España (TIE), la última prueba de las Guerreras antes del Campeonato de Europa de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. La selección española femenina disputará tres encuentros amistosos ante Túnez, Egipto y Suiza entre el 28 y el 30 de octubre en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona. De esta manera, la ya tradicional cita regresa a la provincia Alicante, que ya lo acogiera en 2016 (Elda) y 2018 (Alicante), y se podrá ver en Teledeporte y RTVE Play.

El TIE ha sido presentado de manera oficial este martes en salón de plenos del Ayuntamiento de Torrevieja. En el acto han participado, entre otros, Francisco V. Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM); Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; y Diana Box, concejala de Deportes de Torrevieja y exjugadora de las Guerreras.

El presidente de la RFEBM, Francisco V. Blázquez, ha destacado que la selección se siente "en casa" en la ciudad y ha remarcado la positiva experiencia del Mundial. "El balonmano español y el balonmano mundial tienen una deuda pendiente con Torrevieja. Tenemos que devolver a la ciudad y a sus habitantes todo lo que hicieron por nosotras en el Mundial. Un Mundial que fue reconocido internacionalmente como un éxito por su gestión sanitaria, especialmente aquí. El esfuerzo que realizaron tanto el Ayuntamiento como la Diputación fueron clave en el éxito de este Mundial. Torrevieja fue talismán para la selección y fue el epicentro del balonmano español. Aquí comenzó todo, con ese apoyo incondicional. Por eso venimos aquí a preparar una cita tan importante como es el Campeonato de Europa, que también marcará nuestro camino para los Juegos Olímpicos de París de 2024", ha apuntado el mandatario de la RFEBM.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, ha confirmado la apuesta de Torrevieja por el balonmano femenino: "Hace casi un año estábamos preparados para comenzar ese Mundial que nos ha marcado. Cuando nos planteó que las Guerreras volvieran a Torrevieja... no pudimos decir que no. No sólo tendremos el torneo, sino la concentración previa de las Guerreras para el Europeo. No podemos sentirnos más orgullosos".

Por último, la concejala de Deportes, Diana Box, se ha mostrado segura de que la ciudad se volcará con la selección: "Todo el cariño que Torrevieja le dio a las Guerreras se está devolviendo, sin duda. Torrevieja es un fortín, el cuartel general de las Guerreras, que estarán aquí preparando una cita tan importante como es el Europeo. Ellas tienen claro que la ciudad les anima, les apoya. Una vez más, apostamos por ellas".

Las Guerreras regresan a una ciudad talismán para el equipo, que fue sede del Campeonato del Mundo 2021. En las dos semanas que duró la estancia del combinado nacional en Torrevieja, España ganó todos y cada uno de los seis partidos que disputó entre la Preliminary y la Main Round. Con ese imborrable recuerdo y con el apoyo del Ayuntamiento de Torrevieja, la Diputación de Alicante y la Fundación Trinidad Alfonso, la selección espera de nuevo un gran ambiente como el que llevó en volandas al equipo hace casi un año.

Además, Torrevieja será el escenario de la presentación de la nueva equipación oficial de Joma que vestirán Guerreras en la cita continental. El acto consistirá en un desfile desenfado, en el que las jugadoras mostrarán las novedades de la nueva ropa de juego, así como todos los complementos de los Equipos Nacionales (chándal, sudaderas, bolsas y demás material deportivo). A falta de cerrar la ubicación definitiva, que se comunicará en los próximos días, el desfile está previsto el jueves 27 de octubre, en torno a las 21:15-21:30 horas, para que los aficionados y seguidores de las Guerreras puedan asistir.

HORARIOS | TIE TORREVIEJA